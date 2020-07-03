神州觀察：崛起之路多阻礙　解決內患更迫切

網上有段子說，在談論所謂大國崛起之時，請你捫心自問：你的收入崛起沒有？你的住房面積、護照免簽國家數量崛起沒有？你的食品安全、醫保、社保崛起沒有？如果都沒有，那麼大國再崛起關你屁事？中國的崛起之路十分不易，外患一大堆自不必說，內患亦是千頭萬緒難對付，然而堡壘更容易從內部攻破，若不能內外同時招架，不如先從內部着手解決問題。

長江三峽大壩是內地改革開放以來代表經濟建設成就的一個標誌建築，或成為外敵來犯的攻擊目標，只是據說三峽周圍布有嚴密的軍事防禦系統，再加上身處內陸，遭襲擊幾乎不可能。然而，當局千算萬算，卻算漏了三峽大壩自身的質量問題，內地全面進入主汛期後，這個勞民傷財、巨資興建的防洪設施竟然發揮不了應有功能，不但水庫水位超警戒需要洩洪，更引發潰壩決堤之虞，成為懸在沿岸六億人民頭上的「計時炸彈」，豈不荒謬絕倫？

若從這個角度來看，究竟是外患難防，還是內患難防？當局又該先防哪一個？由此更需要追問清楚的是，如此重大的水利設施到底是惠民工程還是害民工程？當初又是如何拍板的？近日更有傳言說三峽水庫洩洪令湖北宜昌水災加劇，有民眾因此被浸死，當局除了竭力闢謠，恐怕再難解決甚麼實質問題；正如早前有網絡文章分析指，三峽大壩一旦決堤，整個長江中下游地區恐難幸免，損失的不光是良田、工廠、百姓性命，還有不少重要的軍事設施，屆時怕是連武統台灣都要泡湯。

見微知著，中國的崛起道路上還有多少這樣的「人造內患」存在？拿與民生最息息相關的食安問題來說，內地民眾多年來沒少遭受毒食品之苦，最形象的說法就是：不把元素周期表上的元素吃個遍，都不好意思說自己是中國人。而在藥品、疫苗等方面亦是毫無安全可言，受害的每每更是無辜幼兒，坑的盡是所謂祖國的未來，「大頭娃娃」、「結石寶寶」一批接一批地出現，政府職能部門的監管責任、治理水平又體現在哪裏？

更有老生常談的貧富懸殊、城鄉差距及醫療、教育、養老等壓得百姓喘不過氣的諸多社會資源分配不公問題，都亟待當局解決，否則在大國崛起過程中，老百姓不但甚麼好處都沒享受到，還要為此犧牲掉個人利益，全無當局承諾的幸福感、安全感、獲得感，這樣的崛起又有甚麼意義？倒是當局近年不斷向外派錢，「一帶一路」收穫了多少沒人知道，反正真心朋友沒交上幾個，白眼狼倒是經常遇到；還不如將這些錢省下來讓國內百姓多得些實惠更好，否則他們一旦鬧騰起來，勢又會拖累大國崛起戰略。