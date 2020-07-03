世界視線：印度制華算死草　海市蜃樓一場空

印度莫迪政府向中印邊境大舉調兵，動武之利看似明顯：一可轉移國內矛盾；二可擾亂一帶一路；三可吸引盟國投資；四則誘發中國崩潰，伺機搶佔西藏，一圓「會當凌絕頂，一覽眾山小」的霸主願景。只不過，新德里再精於算死草，也需謹防誤墮海市蜃樓。

印度過去三年在邊境修公路、運俄製坦克、調美製攻擊直升機，一心一意同中國打場局部戰爭。可是中國的對印戰略思維卻是所謂的「降維打擊」，例如：解放軍的電子戰能力壓倒印度，並已在邊境活動；再如中部戰區的空降旅亦抵達高原，隨時可以深入敵後，引導火箭軍、空軍戰機和無人機精確打擊。

換言之，印方決策層一旦決定開戰，就不能假設自己可以安全地躲在後方，拿戰爭來做政治交易。即便中印戰爭如新德里所願局限於邊境地區，但若北京重演上世紀八十年代與越南爆發的老山之戰，對印度來說同樣是場災難。當年全國各軍區解放軍輪番上老山與越軍隔山互射，雖然死傷有限，但一打就是十年。一旦打成持久戰，兩國就要拚國力消耗。中國有完整的軍工業，印度卻要動用外匯向美俄購買飛機坦克。

更何況，中印邊境至中國內陸，是「千里冰封，萬里雪飄」，即便打也只是一場邊陲的戰爭。印度卻不一樣，新德里距前線只有三、四百公里，戰爭規模再小，也猶如家門口高懸了一把利劍，外資還敢不敢遷到印度就難說了。

對於印度來說，最令人擔憂的還不止於此：印度四周樹敵，目前印軍三十五個步兵師，有二十個一字長蛇陣部署在印巴邊境。正面接戰中國的只有約十三個山地師，如被擊潰，勢必在國內外引發骨牌效應。印度可能失去印控喀什米爾，尼泊爾等國完全擺脫其影響，國內的分離勢力也會乘勢而起。

因此，儘管目前樹上吊着果實，眼前擺着肥肉，耳邊又有國際盟友的鼓舞打氣，似乎一伸手、一張口就可以從中國手中奪下，但新德里的軍政決策者仍需三思而後行，因為他們一旦失足，換來的可是印度的千古之恨。