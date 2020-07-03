功夫茶：反對派神不守舍　國法面前現原形

立法會財委會尋日召開會議，原則上應該係審議有關撥款嘅事宜，點知，會議忽然一陣陰風襲來，繼而鬼影幢幢，鬼聲啾啾！阿哥，乜咁快又係鬼門關大開嘅「盂蘭節」？撞鬼你咩！四顧明明有人，做乜嚇鬼人？

阿哈！街上都未見有人燒衣，鬼節仲有排先到啦！之但係立法會點解會鬼聲啾啾，「料應厭作人間語，愛聽秋墳鬼唱詩」？「鬼唱詩」功夫茶就未聽過，倒是一眾反對派政客忽然「鬼話連篇」，唔多似佢哋一貫作風喎！向來予人氣燄逼人，大有「一朝權在手，便把令來行」嘅反對派，一唔順超，便飛撲出位兇主席、潑屎蟲屎水諸如此類！今光天化日之下，語無倫次，直頭好似撞鬼咁，唔通鬼拍後尾枕？

嗱！明明傾緊撥款事宜，多名反對派議員忽然關注起《港區國安法》實施後，《立法會（權力及特權）條例》係唔係仍然保障議員喺立法會內嘅言論自由喎？呢，嗰位面無四両肉、講嘢睚眥欲裂，鬼見愁嘅朱凱廸忽然來招「中間界，騎呢怪」提規程，要求主席陳健波解釋，港區國安法通過後議員是否仍受保障，才可以安心進入其他辯論嘅議程喎！而嗰位揸過愈做愈燶嘅國泰機師議員譚文豪，之前又話畀內地口音嘅人跟蹤，唔怪之得對朱凱廸嘅廢噏有大反應，同樣希望可以盡快得到答案，先可以繼續開會！

各位街坊，大家可以深切了解「生人唔生膽」點解喇！落實港區國安法，驚嘅係一眾牛鬼蛇神，慄到一地都係嘅叛國禍港洋奴漢奸，身為「尊貴」嘅立法會議員，為民請命，如果行得正企得正，使唔使日光日白嚇到撞鬼咁呀？

反對派舉止失常，平時唔係聲大大、冇貨賣，就係眼眨眨、扮花旦。如今開緊財會竟撞鬼！三歲細路仔都知，正常開會辯論點會違反國安法？家陣好地地坐喺度傾財務撥款事宜，點解當正自己係亂臣賊子？港區國安法睇嚟比古時孔夫子作《春秋》更具震懾力！建制派有議員認為港區國安法「辣得有道理」，質疑民主派心中有鬼，對號入座；又強調雖然議員言論有保障，但唔代表可以顛覆國家及勾結外國勢力吖！

喂！朱凱廸、譚文豪忽然撞鬼，根據民間智慧，鬼實質存在喺一種無形無聲狀態，之不過人做咗壞事、衰嘢，「鬼」就會被激發而變成有形有聲，俗語所謂「平生不作虧心事，夜半敲門也不驚」就係咁解！反對派議員日光日白都仿似撞鬼，唔通咁都要搵喺佢哋心目中嘅「黑警」全天候保護咩！計功夫茶話，為避吊靴鬼，一於學街工梁耀忠，豪情不只剩一把似雪白髮，非戀棧席位（都戀咗咁多年咯），下屆唔選喇！使鬼理你班人唔似人、鬼唔似鬼嘅臭草，為爭一席位鬼打鬼！