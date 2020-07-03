正論：國安處滴水不漏　執法從嚴儆效尤

毛澤東說過，「天下大亂，達到天下大治。」《港區國安法》實施，特區正式揭開新一章，國務院隨即頒布新人事任命，特首辦主任陳國基獲委任為港區國安委秘書長，與此同時，警隊新成立的國安處亦備受矚目。保安局局長李家超接受東方獨家專訪，披露國安處細節，不僅地位是警隊六個處之中最高，人手財務更會保密，務求做到滴水不漏，嚴正維護國家安全。香港回歸廿三年，亂足廿三年，去年的反修例黑暴更是天下大亂，現在是時候撥亂反正，迎來天下大治。

李家超接受本報專訪時透露，新成立的國安處將是地位最高、重要性最大的警隊部門，人手財務保密，不對外披露。眾所周知，警務處原設五個處，分別為行動處、刑事及保安處、人事及訓練處、監管處以及財務、政務及策劃處。新增國安處後將擴至六個處，初時國安處人手編制約二百人，之後會陸續增加，由一名副處長掌管，職級是警隊六處最高，部門有權搜查、凍結及充公財產，經特首批准還可截取通訊及秘密監聽，且可動用飛虎隊、爆炸品處理課等，保安局負責協調，海關、入境處均要待命配合，權力極大，這也是該處備受重視的原因。試想想，國安法要有效執行，執法主力的警隊必須是「有牙老虎」，如臂使指，劍及履及，調查涉及國家安全的罪案絕對不能有太多掣肘，一旦連撥款都讓反對派攙一腳，只會添煩添亂。由此可見，人手財務保密不是黑箱作業，而是有實際需要，避免讓立法會政客插手和拉布阻撓，完全合情合理合法。

當然，欲加之罪，何患無詞。國安法生效後，反中亂港的空間幾乎已經沒有，反對派惟有轉移視線，企圖以妖言惑眾再掀暴亂，當中所謂的「白屋」便被他們大做文章。過去港英時期，警隊設有政治部，並在港島摩星嶺設有拘留所，俗稱「白屋」，能任意且長期拘留被視為危害港英政權人士及間諜。現在警隊設立國安處，便被反中亂港政客及傳媒亂扣帽子，言之鑿鑿指會重設類似「白屋」的拘留所無了期扣押疑犯，極盡危言聳聽之能事。不過，李家超斬釘截鐵澄清，涉嫌干犯國安法的被捕人士，拘留程序與現行的刑事案件沒有分別，同樣為最多拘留四十八小時，也沒有「白屋」，正面摑了反對派一巴掌。

事實上，反對派出於政治需要，也是天性使然，逢港府必反，逢中央必抹黑，已到了無所不用其極的地步。今次中央動真格落實港區國安法，已叫這些洋奴漢奸大吃一驚，原以為可以借外國施壓逼中央收回成命，卻沒料到中央決心極大，不容動搖，無計可施之下便索性「噏得就噏」，既利用「白屋」說事，又胡說一國兩制已死，其實公道自在人心，只要港府企硬，由高官到執法再到司法皆揸正來做，讓一國兩制重回正軌，行穩致遠，外部勢力沒有口實，想實施長臂管轄也難，還愁本地政客玩出花樣嗎？連孫悟空都逃不出如來佛祖的五指山，這些反華蒼蠅又怎麼可能逃過中央的天羅地網？

再說，來說是非者，便是是非人。港英時期既有政治部又有「白屋」，反對派不說沒有人權，現在的港區國安法相對港英時期的法例已是寬鬆許多，他們反而不斷抹黑，這些政治渣滓根本沒有公信力可言，何況國安法只針對小撮叛國禍港的洋奴漢奸，普羅市民根本毋須自亂陣腳。而高官面對傳媒對法例作出解說，開誠布公，正是讓反對派謊言不攻自破的最有效方法。吸收了去年修訂《逃犯條例》解說不力的教訓，今次高官顯然嚴陣以待，加上中央在港設立國家安全公署，監督、指導、協調特區維護國家安全，李家超更直認國安公署有廣泛的情報搜集網絡和更高分析水平，視野更闊更高，有助香港了解全局，執法事半功倍。

必須強調，儘管國安法讓市民看見重回正軌的曙光，但特區亂象由來已久，外部勢力早在回歸之前已廣布暗樁地雷，人們不會天真地以為，有了國安法就能一了百了，尤其是百足之蟲死而不僵，港區國安法生效後的首個七一，縱然洋奴漢奸個個龜縮，無奈無知者無懼，暴徒依然上街打砸搶燒。最令人髮指的是，有落單警員在銅鑼灣執法時遭多名暴徒搶犯及暴打，當中有人取出利器猛力插向警員左臂，登時血流如注。從暴徒對警員行兇極之喪心病狂、無法無天觀之，這些人對國安法仍是無感，並未產生阻嚇力。該名行兇暴徒犯下彌天大禍後甚至漏夜乘機欲着草到倫敦，幸好天網恢恢，疏而不漏，就在飛機起飛前十分鐘遭警方登機拘捕，大快人心。

搗亂、襲警、潛逃，已成暴徒慣技，他們以為一走了之便不用負上法律責任，原因不難理解，正正是司法慈悲為懷之過。實際上，今次已非首次有暴徒畏罪潛逃，更多人早已逃之夭夭，有的逃往台灣，有的逃往荷蘭，有的逃往美國，有的逃往德國，要不是法庭定下的保釋條件過分寬鬆，連旅遊證件都不用交出，暴徒豈有輕易逃脫之理？在現行的司法系統下，「警察拉人，司法放人」已成常態，對止暴制亂的打擊極大，港區國安法必須堵塞司法放人的漏洞。警隊在黑暴爆發以來一直忠誠可靠，只要持續改善圍捕策略，加強包抄戰術，暴亂當可遏止，唯獨律政司令人心生疑慮，特別是司長鄭若驊醜聞纏身，其身不正，連頭號漢奸黎智英的政治黑金案也放生不誤，國安法生效後依然鮮少出來個別面對傳媒解說，由律政司專責檢控涉及國安法的案件，實在難以予人信心。

不管怎麼說，物不至者則不反。如果說這場黑暴還有一點正面意義，那就是讓香港有一次浴火重生、亂極而治的機會。十名在七一當日涉及國安法被捕的暴徒，以及襲警潛逃事敗的暴徒，司法必須速審重判，以儆效尤。律政司是否可信，司法放人是否已被堵塞，這將是試金石。