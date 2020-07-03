產評：金融開放存風險　整合強化迎挑戰

內地加速開放金融市場的步伐未有因疫情受阻，年內外資進入金融業的准入限制會消除，意味金融機構將面對世界級競爭，首要任務自然是整合強化競爭力。可凡事「欲速則不達」，尤其須注意放寬金融機構混業經營，以自製本地「航母級」機構來抗衡外資的做法，長遠或令金融系統風險升溫，必須謹慎行事！

今年是內地金融業全面開放元年，自七月廿三日起，外資准入限制將全面取消，其特點是非單在股權比例限制方面全部開放，就連相關業務限制亦取消，讓外國金融機構實現「雙准」（准入與准營）。誠然，在中美角力下，此時此刻加大開放市場力度，正好能吸引全球資金，以抗衡美國封殺，尤其目前全球經濟正處疫後低潮，資金氾濫但缺乏出路，內地作為最先走出疫情的市場，實在有望為引資創造有利條件。

過去多年，內地金融業在政策保護下成長，尤其券商行業發展相對分散，惟隨着市場全面開放，「保護傘」將消失，故「強強聯合」論調甚囂塵上。最近再次傳來內地兩家最大的券商謀求加快合併，以成就一家規模逾六千億元的行業巨擘，媲美華爾街大行，而緊接其他逾百家本地券商，亦圖以行業整合自強來應對外來競爭。另有消息指，內地也計劃向商業銀行發放券商牌照，首批試點包括兩家四大國有銀行，規模足以與外資投行分庭抗禮。

之不過，凡事有所謂「過猶不及」，容許銀行混業經營券商業務，就涉及到跨行業監管風險的問題。猶記得○七年美國次按危機，正正就是當地金融業放任混業經營所埋下的惡果，致使其後需要進行世紀級規模的大型金融監管改革，影響一直至今，其經驗值得借鑑。過去大型國有銀行具有壟斷地位，早已涉足保險、金融租賃等領域，若未來獲放行涉足證券業，雖是最能快速打造本地超級金融巨企的做法，既可應對外來競爭，亦可解決市場化下銀行業盈利能力下降的問題，但如何完善監管體系和法律法規，以應對複雜的監管風險，同樣重要，尤其是「大得不能倒」的教訓。

一五年內地股市大冧，反映金融市場裏，無論是系統、監管、業界操守、企業訊息披露，以及投資者行為皆不成熟。五年後的今天，內地要加大開放金融市場，不再拒外資於門外，到底是福是禍，還須看執法和監管水平能否與時並進，否則開放可以變成引狼入室，令一眾散戶成為群鱷「點心」！