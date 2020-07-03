美國疫情在政府的錯誤政策引導底下，似乎已經失控了，每天數萬宗新增確診病症已經驚人。據美國防疫部門有關官員所說，按此趨勢，每天確診十萬人的情況也不難出現。美國不但維持作為全球疫情的最重災區，也因此而使重開經濟的企圖失落，重災的州縣正在重新封鎖。影響所及，美國第二季度經濟會出現大的衰退，第三季度亦不易復甦。美國政府方面估計，這樣的疫情打擊，可能比二○○八年的金融海嘯更為嚴重。

或許美國可以寄望疫苗解困，但現在只有中國軍方的疫苗進入臨床第三期測試，屆時可挽救美國的首先是中國軍方疫苗。美國政府若以國家安全理由拒絕，是自取其禍，尤其是病毒可能很快變種，中國疫苗領先的經驗會更能對抗變種。

美國疫情失控，同時面對巴西為首的南美洲疫情失控，美國未必守得住來自墨西哥等的疫症輸入。內外夾攻之下，疫情已從年老體弱者伸延至青壯年，正處於社會大爆發的邊緣，各州縣正陸續再啟動封鎖。疫情進一步惡化的話，封城鎖市的行動會更嚴厲，特朗普與共和黨的地方政府不可阻擋，美國的失業與經濟破壞便肯定更惡劣。

當前頁岩油的泡沫已穿破，主要企業破產，由債務鏈條拖累之下，美國的企業金融正面臨極大的威脅。若中國在美國的中概股全面撤退，華爾街和美元未必可以承受壓力。由於特朗普政府的失誤，在疫情與經濟金融同時惡化底下，美國面對的不僅是經濟嚴重衰退，而是社會、政治、經濟三方的崩潰。若白人種族主義者被特朗普煽動暴動的話，美國不僅是失敗的國家（failed state），也同時變成危城，烽煙處處，各種危機爆發。或許這是最壞的情景，但在特朗普執政之下，有甚麼壞事是不可能呢？

香港、中國乃至世界不可不防美國瀕臨崩潰的危機，至少美國會拖累全球的金融與經濟，美國的經濟危機也會引發政治危機，出現政治的冒險主義，包括戰爭或軍事侵略。基辛格說美國失敗，全球遭殃，但不是全球要救美國，承擔美國失敗的代價，反而是全球應當迴避、防範美國，也要與美國、美元作一定的脫鈎，以免讓美國把禍害引到自己身上。

作為全球最大的經濟體之一，也是當前全球經濟的主要支持力量，中國應該認真地研判美國失敗的影響，制訂應對之策，而不是如內地一些親美者所主張，用中國百姓的血汗錢去挽救美國。在美國經濟潰敗、國際金融動盪的時候，更不是大開中門，把危機引進國內。