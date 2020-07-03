《港區國安法》的最後一條，也即第六十六條是：「本法自公布之日起施行。」此條沒有使用「追溯期」與否的表述，文意簡單清楚，然而文意背後的法律之意則可以是：本法對法律文本中要追究的危害國家安全的人和事，可從「公布之日」即能採取法律行動，這些將被本法追究的罪行是不受「本法公布之日」的規限的，時間上包括「本法公布之日」的前後。

該條如果作出這樣的法律解釋，那麼朝廷和香江府衙就能夠依據該法，對過去幾年香港有人干犯危害國家安全的罪行採取法律行動，就能夠讓他們受到法律懲處。如此，《港區國安法》的威力才不會打折扣；如此，香港這些年來因為存在嚴重的「國安漏洞」、「風險口」造成的危局亂局才能消解，「止暴制亂」才能真正實現，才能除惡務盡，懲治勾結外國和境外勢力的反中亂港罪犯和「外國代理人」。

事實上，香港回歸至今，反中亂港、危害國家安全的局面告訴人們，要想真正堵住「國安漏洞」、「風險口」，不是一紙《港區國安法》就能夠水到渠成的，必須對危害國家安全之人、之組織和他們干犯的罪行採取追究到底的法律行動才行。如果《港區國安法》的法律追究止於「本法公布之日」之前，那就達不到「國安風險口」被堵的結果，因為他們人還在、勢力還在。

例如，去年十一月在暴亂和嚴重危害國安事件中當選的逾百名區議會議員，在《港區國安法》要推出的時候，仍然開會作出「反對國安法」的決議，會前會後叫囂「香港獨立」。這清楚表明，香港區議會已被「分裂國家」、「顛覆政權」的勢力所佔據。如果《港區國安法》不對他們法律追究，那麼就無法打掉現屆區議會已屬危害國家安全的「風險口」。請問，《港區國安法》的法威何在？法效何在？

因此，《港區國安法》公布之日後，仍然要追究公布之前的危害國安的人和事，此乃不可迴避、不可卸責的職守也。