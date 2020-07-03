精人出口，笨人出手。《港區國安法》出台後，反中亂港黑手紛紛做縮頭烏龜，只有那班幼稚無知的暴徒還在作困獸鬥，他們趁七一上街鬧事，揮舞港獨旗幟、堵路縱火、打砸商舖、襲擊警察甚至搶犯等等，真可謂最後的瘋狂。警方全日拘捕三百多人，只有十人涉嫌違反國安法，顯然是太仁慈了。

古人說：「火烈，民望而畏之，故鮮死焉；水懦弱，民狎而玩之，則多死焉。」道理淺顯易懂，火性猛烈，人們自然避而遠之，故很少有人被燒死；水性柔弱，人們肆無忌憚地親近嬉戲，反而經常有人被淹死。這就是法治的道理，當執法者嚴格依法辦事，違法必究，就沒有人敢以身試法；相反，若執法者畏首畏尾，姑息縱容，法律尊嚴勢必蕩然無存。

港區國安法無疑是一把尚方寶劍，對反中亂港勢力尤其是港獨分子具有強大的震懾力，但如果港府不能果斷執法，甚至陽奉陰違，這把尚方寶劍的威力必定大減。須知反中亂港勢力深植香港，政治病毒深入骨髓，那班無知廢青更是冥頑不靈，他們不甘心失敗，必然會破罐子破摔，企圖以攬炒搞死香港，為外部勢力干預製造藉口。在這種情況下，執法者更加不能鬆懈，只有嚴刑峻法，才能狠狠打擊暴徒氣燄，也才能真正發揮國安法威力。

一不做，二不休，既然中央出手，就不能含糊，除督促警方強硬執法，更應要求司法快審快判。香港之所以鬧到如此地步，主要原因就是司法拖拉和縱容，黑暴爆發以來已有九千多人被捕，只有不足兩成被檢控，被判監者更是寥寥可數。許多暴徒這邊被捕，那邊獲釋，隨即又參與打砸，犯法幾乎沒有成本，香港不亂才怪。

不管怎麼說，在強大的國家機器面前，反中亂港勢力不過是烏合之眾，無論他們如何瘋狂和掙扎，都逃不過可恥的下場。搗亂，失敗；再搗亂，再失敗，直至滅亡。