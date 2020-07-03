回歸廿三年，英國人陰魂不散，官場上港英餘孽充斥，末代港督彭定康老是說三道四，現在約翰遜更加趁亂干預香港事務，一方面叫人遵守《中英聯合聲明》，一方面又違反承諾，強行推展BNO居留計劃。香港不少年輕人聞訊都大為雀躍，以為破壞治安、搞亂社會之後，可以拍拍屁股走人，但他們實在太天真了，魔鬼在細節，英國人又怎會安着好心呢？若果真的是對香港念舊情，早在九七回歸前已經給予港人居留權，但大家都記憶猶新，英國政府怕數百萬港人一齊湧過去，急急修改法例關閘，根本一早已經捨棄港人，其做法比起撤出其他殖民地更加絕情。現在突然間又出來扮救世主，明眼人都睇出是另有企圖。

英國經濟日走下坡，脫歐又少了大靠山，知道香港普遍較為富裕，賣了層樓套現有一千幾百萬元，而且知識水平高，這是一群優質移民，比起歐洲湧入的難民，不可同日而語。美其名收容香港人，其實是搶人，想從中國領土搶走高質人才以及資金。這些生力軍可以挽救日落帝國的經濟，而且用行政手段，盡量安排他們住在較落後的城市，同時亦可藉此開發地區，一舉兩得，何樂而不為。

世界的生育率都下降，為了降低平均人口年齡，增加勞動力，對優質移民需求很大。英國佬當然是算過度過才會做「善長仁翁」，而且他們是留有後着，BNO持有人過去工作和生活，五年之後再加一年居留，總共六年後可以申請入籍，但重點是「可以」這個字，他們有權不批准，到時自然會有所篩選，老弱殘兵踢走，資金不足的踢走，大可以說香港情況已穩定，所以沒有義務照顧港人。若真的有誠意，應該是一開始便肯定有居留權，一、兩年後便可以申請入籍，速戰速決，讓移民撇除後顧之憂，英國政府又豈會不知這道理，實情是不為也。