北京才推出《港區國安法》，法例還未正式頒布，美國已急不及待暫停香港的優惠待遇，並對香港實施出口管制。暫停香港的優惠待遇對香港影響不大，因為香港沒有多少製造業，出口去美國的金額不多，而香港銷售給美國的產品以轉口為主，基本上都是內地製造的，自從中美貿易戰開始，香港不少廠商都已轉移陣地，把工廠從內地遷往東南亞。

美國產品銷售來香港，每年大概值三百億美元，美國規限對香港的出口，其實對自己不利。美國宣布凡屬軍事產品和軍民兩用物品都要申請批准才能賣給香港，到底甚麼是敏感物品呢？

對一般市民來說，我們最依賴的美國產品恐怕是iPhone，其次是穀物和凍肉，都不屬於敏感物品，就算禁止出口，相信美國受到的傷害遠比香港大，我們可以選擇其他國家生產的手提電話，如南韓的三星，或國產的華為和小米，生活不會過不去。凍肉呢，美國安格斯牛肉最受歡迎，售價較高，不吃美國凍肉，有澳洲、新西蘭和巴西產品代替，而且售價比美國同類產品便宜。要吃高端牛肉，可以考慮日本和牛。

從美國進口的軍事產品呢？繼承英治時代傳統，香港警察本來用美國供應的催淚彈，自從佔中開始，警方用催淚彈一直受到反對派批評，呼籲美方停止供應，警方現今已分散進口來源，去年透露有用中國生產的催淚彈，並曾被立法會反對派議員質詢化學成分。如今美方要管制，警隊不如全面改用國貨好了。有一說法是警察用的伸縮警棍也是從美國進口，但伸縮警棍不算高科技產品，就算美國禁運，也不難另找供應。另一警用產品是電槍，香港警隊未見普及使用。

香港近年從美國進口的關鍵科技產品還包括槍用狙擊鏡、衞星及電腦晶片。數據顯示，過去兩年，香港從全球進口約四萬個槍用狙擊鏡，包括從美國進口的接近兩千個，並且向中國轉賣約六千個，美國來貨並非最大宗。另在○七年，亞洲衞星公司斥資一點六億美元，從美國購買一顆通訊衞星，並將這顆衞星運到香港。衞星應屬高科技產品，可能受到管制，看來香港的衞星通訊公司，以後只好轉用國產北斗衞星系統的產品了。

近年來從美國出口至香港的敏感技術還包括半導體晶片和熱像儀。去年香港進口約五萬台熱像儀，其中約八千台來自美國，這些熱像儀用於消防等民用工作，也是軍方的必需品，如供應受阻，可能帶來不便。

相信影響最大的是超級電腦，大學及天文台等科研機構依靠它運作，不易找到代用品，日後或會因禁運深受困擾。