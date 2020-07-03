《港區國安法》實施後首個七一，香港依然一片混亂，過萬暴徒上街打砸搶燒，警方再成眾矢之的。一名落單警員慘遭多名暴徒暴打，其中一人更早有預備，用利刀猛力捅向該警員再逃之夭夭。

幸好，天網恢恢，疏而不漏。據悉其親友從傳媒相片認出暴徒，大義滅親向警方舉報，在暴徒深夜登機準備着草前往倫敦之際，警方截停飛機將其拘捕，簡直大快人心。從暴徒犯下襲警傷人等重罪後竟然一走了之，足見這種人有如坑渠曱甴般永遠活在黑暗之中，令人不明白，不是說好了「違法達義」、「齊上齊落」的嗎？為甚麼反而畏罪潛逃，而不是選擇上庭自辯，闡述其光復香港的正義理念，說明襲警殺警是如何「偉大光明正確」？如此光宗耀祖之事，他日光復香港必有手足預留一官半職給他，何需藏頭露尾走都走唔切？

事件另一令人忍俊不禁之處是，暴徒持有四萬元外幣和一本過期BNO便想潛逃倫敦，難道他真的以為約翰遜會收留他並將他當成上賓看待？國安法推出後，昔日宗主國為刷存在感，第一時間跳出來搞搞震不足為奇，最新搞作是聲稱將向三百萬合資格申請BNO的香港人延長居留期，居留五年後可申請定居，一年後申請入籍。

一班黃絲聞訊彈冠相慶，彷彿皇恩浩蕩一般，卻不想想人到英國如何生活，洗大餅嗎？倒垃圾嗎？幫洋人擦屁股嗎？英國脫歐復有疫情襲擊，人浮於事，港人來到爭飯碗，根本不會受到當地人歡迎，結果只能從事人棄我取的厭惡性工作，還要受到種族歧視，屆時才知，原來自己在香港橫行霸道是何等幸福。

更何況，香港和英國之間有引渡協議，一個意圖殺警、嚴重傷人的通緝犯，即使僥倖走得甩，來到彼邦就萬事大吉？英國人一向老謀深算，無着數的事不做，暴徒潛逃倫敦後想有好日子過，除非你是黃之鋒、李漢奸等知名人物，否則門都沒有！