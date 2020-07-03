《港區國安法》終於落實，不少人認為條文比想像中的嚴厲，擔心動輒得咎。人們似乎覺得刑簡比嚴刑好，但那是真的嗎？

我們日常生活離不開水與火，相比之下，水性溫柔，火性猛烈，前者讓人親，後者讓人懼。孩子小時候，不少父母會在家中裝上一個塑膠小水池，讓寶寶在水中浮沉、玩樂；卻大抵沒有人敢在家中安置一個大火盆，讓祝融陪伴着愛兒成長吧。

水看來柔弱，人們便隨意戲玩，火看來可畏，人們乃知所戒懼。但到頭來，水當真比火可欺嗎？事實上剛剛相反，香港因為玩火而死的個案，一年也未必有一宗；但因為戲水遇溺的人，有時一年卻有好幾個。以此看來，火讓你望而生畏，實際上是慈悲，使你知道要警惕；水讓人即之也溫，實際上是殘忍，使你麻痹大意。

因此，政清刑簡不一定比嚴刑峻法好。新加坡的法律比香港嚴苛，但在世界宜居城市排名榜中，獅城往往卻能位列本城之上，當地人也大多比香港人更循規守紀。

殖民地時期的香港，總督與立法局都不是全民普選產生，政權比今日的特區封閉。但為甚麼回歸之前，香港社會反倒較安定呢？那是因為殖民地時期的法律比如今嚴厲。過去二十多年來，有團體掛着「天滅中共」的標語，天天在街頭叫嚷，何以在一九九七年之前，卻沒有人敢掛出「天滅英王室」的旗幟？那是因為港英年代設有政治部，隨時可以制你死命。又為甚麼回歸之後的香港，會變成遊行之都呢？那是因為港英政府治下的法律條文繁多，人家隨便抽出一條「遊蕩罪」，便足夠你受了。

事實上，過去的特區政府實在太寬厚了，讓不少人無所畏懼，結果反倒將香港引入了一條危險之路。如今撥亂反正，可謂恰當其時！