本港商界日前發表聲明回應《港區國安法》，表示經歷自去年起的社會動盪後，暴力騷亂經已損毀香港作為一個安全嘅國際城市嘅聲譽；林鄭月娥在七一酒會致詞時一度哽咽，除了「個人承受前所未有嘅攻擊」，亦為香港前景深感憂慮，相信國安法有助香港走出困局。

然而，客觀事實是港區國安法實施後嘅首個七一回歸紀念日，繼續有萬人示威，挑戰國安法。市民見慣見熟嘅烈火暴行又在銅鑼灣及灣仔一帶出現：大批暴力示威者利用雜物堵塞馬路、縱火和破壞商舖；街上依然見到有人揮動「港獨」旗幟和美、英國旗；有警察被刺傷手臂血染警服；甚至有人駕駛插着「光復香港 時代革命」旗幟嘅電單車撞向警員。警方總共拘捕三百七十人，其中三名為海關人員，當中六男四女涉嫌違反《港區國安法》。

於此可見，儘管勇武激進派在港區國安法實施前驟然龜縮瓦解，一眾洋奴漢奸忽然對政治、社運冷感，之不過，因為社會撕裂嚴重，回歸二十多年來政府完全不作為，致使「一國兩制」走樣變形，依家要「執番正」，即使港區國安法中央果斷出手，香港一夜之間要「由亂變治」恐怕是癡人說夢，一如本報「正論」指出：港區國安法是天子賜予的尚方寶劍，寶劍出鞘便應一劍封喉，例不虛發，這樣才有震懾力，才能斬妖除魔。要是手執寶劍之人一味亂舞，虛晃一招就此打住，再鋒利的劍也同生銹無異。

香港是否可以「由亂變治」、「否極泰來」，端看特區政府能否把握這把尚方寶劍，若然遲疑不決，不懂如何揮慧劍斬妖除魔，就如毛澤東所說：「我們的任務是過河，但是沒有橋或沒有船就不能過。不解決橋或船的問題，過河就是一句空話。不解決方法問題，任務也只是瞎說一頓。」林鄭是否瞎說一頓，端看能否果斷揮這把尚方寶劍，再婦人之仁，不是哽咽，而係自刎維港！