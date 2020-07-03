民主是近代最惑人的兩個字，它像一句口號，內裏卻藏着最骯髒的交易、最無恥的操作。美國與台灣完美示範了上述的批評。只要看看疫情下的美國白宮團隊的表現，再看台灣民進黨的濫權、為所欲為真面目，特朗普與蔡英文都被批評比獨裁者更獨裁，所謂民主，實在騙不了人。

先談台灣，當地立法院日前上演了一幕好戲，或者說是一幕發人深省的鬧劇。國民黨被逼到牆角，為了阻擋民進黨蔡英文蠻橫委任綠營元老陳菊任監察院長，國民黨立委在議會無力出招下，使出了佔據立法院會議廳的大招，可惜佔領鬧劇持續二十一小時，最終還是敗在執政黨的油壓剪及行政輔助下；鬧成這樣，亦只是將任命推遲到本月中再議。

曾經的台灣之主國民黨，今天已變成在立法院只剩不足四十席的小黨，自身問題及民心來了又走都是國民黨的硬傷，痛定思痛，卻改而無效，就連國民黨的支持者都會說，玩街頭政治、心機權謀，民進黨綁起雙手都能贏國民黨！像這次的委任事件，所謂監察院長，按孫中山當年的施政構思，是獨立監察行政架構的超然機構，既要監察行政，便應找中立且獲各方信任的人任院長，但蔡英文卻有本事在二十七人的監察委員中，有二十四人與民進黨關係密切，令監察功能盡失。可是，國民黨卻無力攔下這種違反政制設計的建議。

美國的民主也一樣肉酸，特朗普的三年半管治，完美示範了霸道、獨裁及謊言施政，不但行政壓制議會、壓制傳媒，更把政制設計的政黨制衡、第四權監察等全部廢了武功。現在的美國，名副其實橫霸全球。

民主大國及華人世界的民主小區，美、台兩個例子都愈來愈像笑話。無獨有偶，美台在兩個獨裁者領導下，經濟實力、地區表現都一天比一天倒退，不過也有一點好，就是他們的劣質示範讓人對民主退燒了。