《港區國安法》出台，英國保守黨政府的反應是對着幹，放寬BNO持有人的入境簽證與工作的限制，並說會讓他們及其家屬可以移民英國。對象是三百萬港人。

這樣大口氣背後是英國在脫歐後的困境──資金與人才短缺。英國並不是真心支持港人反對《港區國安法》，而是借機來吸納香港的資金與人才。三百萬港人帶着錢移民英國，應該可以填補脫歐後歐洲人才與企業離開英國的空缺。問題是，真的有三百萬港人移民英國嗎？

香港海外移民的近年經驗是拿了居留權或護照，便返回香港或內地工作與生活，寧願忍受「太空人」的家庭分離之苦。以港人佔便宜的習性，有英國護照怎會不搶着爭取，最後沒用放棄另一回事。九七回歸前已經有很多的例子了，今次亦會有一窩蜂的搶佔英國移民機會。不過，英國政府說要居留五年才可申請入籍。香港去的人不是每個家財百萬，不用工作。要找工作支付英國高昂的生活成本，也不是香港任何人都可以。缺乏英國專業資格的便會是當地廉價勞力的補充。相比早年由新界赴英移民的香港人，境況未必有改善。英國「脫歐」的經濟前景不佳，蘇格蘭等地亦鬧獨立，多年去工業化剩下金融服務和教育，脫歐和疫情底下，形勢不佳。

本來脫歐之後，一是可能依靠美國，但美國也自顧不暇。二是與中國合作，發展人民幣離岸市場，以及參與一帶一路的發展，引進中國資金。今次對《港區國安法》的反應，肯定與中國反目為仇，怎樣可寄望與中國合作？中國的留學生且會離去。

歐盟的反應是強調與中國的戰略合作，而不是英國、美國等五眼聯盟的制裁中國。英歐的不同，反映了歐美開始的對立，英國在脫歐後更形孤立。政經形勢趨惡化，收留三百萬港人，不可能因此解困，尋且會觸發國內的反移民言論與活動，產生出新的政治問題來。在國內反對底下，保守黨政府的承諾未提出便多會要修改，BNO移民的捷徑可能迅即變成荊棘滿途。

香港不可能有三百萬人移民英國或其他國家。港人現實，不會盲動。政治反中的一輩，尤其是年輕一群，在暴動之後不少身陷牢獄，刑滿出來不易重返正途。假若能讓他們都移民英國，對香港是脫了包袱。

香港的資產主要是房地產，不易迅即套現，真要移民的也不可能席捲家財離港，但由此對他們家庭造成巨大的困擾。至於香港整體，騰走這些離心離德的人，內地海外都大有人在爭取移民香港。