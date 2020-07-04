六月三十日晚十一時，《港區國安法》公布，即時生效。七月一日，香港有人發起「反國安惡法」的活動，期間他們高呼「港獨」口號、高舉「港獨」標語，扯起反修例暴亂中旨在顛覆國家和香港政權的「光復香港 時代革命」的橫幅，有人從事堵路、破壞公物、放火、襲警等恐怖活動，高舉美國旗、英國旗，擺明勾結外國和他們一起「反國安惡法」。

凡此種種，都清楚顯示這是一場干犯國安法的「行為和活動」，參加者、行動者、支持者都有干犯《港區國安法》之嫌。在這個活動中，「叛國禍港四人幫」之首的黎智英再次拋頭露面，手持「堅持五大訴求、反抗國安惡法」的標語，參加這場活動的還有李卓人、林卓廷、尹兆堅、陳志全、譚得志等反中亂港政客。與此同時，剛剛宣布退出某「港獨組織」的羅冠聰，正以視像方式出席美國國會外交事務委員會的聽證會，為老美制裁中國和香港提供「材料和證詞」。

《港區國安法》公布的第二天就遇到這樣明目張膽的挑戰，事態不可謂不嚴重，「反國安法」的黑惡勢力不可謂不猖狂。中央和香港的執法決心和力度面臨嚴峻考驗，同時也可看出，《港區國安法》不設所謂「追溯期」並不能「換來」讓他們「放下屠刀」。不過，這樣也好，這些人既然又跳了出來，以身試法，那麼朝廷和香江府衙還猶豫甚麼？正好可以對他們實施抓捕，檢控其干犯國安法之罪，「老帳新帳一起算」也。

大家一定還記得，去年反修例黑暴瘋狂之時，朝廷發出「止暴制亂」的強硬聲明，並調動大批武警進駐深圳，日日操練，駐港解放軍也擺出待命出發，隨時「平暴」的架勢。一時間，港人翹首以盼，熱烈期待。而暴亂黑手及一些「核心暴徒」驚恐不已，紛紛準備逃走。

然而，朝廷忽然偃旗息鼓，悄然「退兵」；暴亂遂立刻更加瘋狂，朝廷權威盡失，反黑暴民意大失所望。念及此，我們要問，今日之局會重蹈覆轍嗎？