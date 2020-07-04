《港區國安法》出台的同時，美國也煞有介事宣布一系列所謂的制裁措施，包括限制中國官員簽證、撤銷香港特殊地位、停止向香港出口國防裝備等。這大概就是特朗普之前所說的「強烈反應」吧？技止此耳。實際上，老美也知道不可能阻止中方立法，皆因之前把話說得太絕，如今下不了台，不得不胡亂拼湊這些制裁措施，只為忽悠洋奴，根本不值一哂。

中國外交部發言人回應，中國不是嚇大的，美方通過所謂制裁阻撓中方推進香港國家安全立法的圖謀絕不會得逞，中方將採取必要反制措施，堅定維護自身國家利益。這次港府也強硬了，強調美方任何制裁行為均不會嚇怕香港，有需要時國家會採取反制裁措施。

沒錯，中國已不是過去的中國，不可能再任人欺負，老美以為通過所謂的制裁或《香港自治法案》就可以實施長臂管轄，不過是癡人說夢。美國國務卿蓬佩奧指中國推出港區國安法是「侮辱所有國家」，其實美國本身不僅有國安法，而且比任何國家都嚴厲，更將本身的法律延伸到國外，那豈不是侮辱全人類？

英國人同樣無恥，港英年代相關法律比現在嚴厲得多，政治部更可以隨意拘留所謂的政治犯，現在卻反過來批評中國立法維護國家安全，臉皮未免太厚。為了安撫那班孤臣孽子，英國政府聲稱將延長BNO持有人居英期限，日後可申請定居及入籍。對此，中方不僅不應該反對，反而應該樂觀其成，最好所有黃絲統統走掉，讓香港恢復寧靜，重新出發，何樂而不為？當然，中方必須申明，香港是中國的地方，不允許自出自入，一旦BNO持有人選擇入籍英國，就不能再擁有香港居留權，日後想回流，門都沒有。人們倒想看看，英國日薄西山，何德何能收留這班孤臣孽子？他們到英國後又能做甚麼？有人聲稱在外國洗大餅也有尊嚴，那就快去享受你們的尊嚴吧。