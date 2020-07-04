「光復香港 時代革命」這個口號，在大街小巷高喊了差不多一年，好像是催命符及邪教咒語，市民聽到都感到極其厭煩及憎惡，曾經去到哪裏都如影隨形跟着，在商場消遣及吃飯，不期然會有黑暴走進來大聲呼叫以及舉起標語，在網絡上瀏覽亦會見到，甚至在寧靜校園亦避不過。老早已經有人指出這個口號涉嫌煽動香港獨立，散播分離主義，但政府一直啞忍，甚至有電台播港獨歌曲都沒有作出反應。無牙老虎，止暴制亂當然無期，中央忍不住出手，迅雷不及掩耳立了《港區國安法》，港府有大靠山賜予尚方寶劍，還不幹點事如何交代，似乎開始有點硬起來。

特區政府發表聲明，指「光時」口號有港獨及顛覆國家政權含意，港區國安法禁止相關行為。換言之，展示或藏有寫有「光復香港 時代革命」字句的物品，有觸犯國安法之嫌。星期三七一騷亂，全港萬人非法集結遊行， 明顯是衝着國安法而來，挑戰政府底線，但警方只拉了十人涉嫌違反新法，比例明顯不足，既然已開了口，也收不回，執法要更加嚴格，有人喊「光時」口號便應該即刻拉。

國安法還是生效初期，樣樣都是新設立，無論是執法者及市民可能有一段適應期。以前不少人以為政府檢控率低，如果不好彩落網，遇上黃官隨時有機會打甩，大不了坐幾年監，但現在新法例隨時坐十年監，代價太大了，行動前會有一定程度猶豫吧。雖然也有衝動年輕人，像在七一當日涉嫌用利器刺傷警員的疑犯，立即購入機票，身懷一本過期BNO護照，準備潛逃英國，卻在凌晨被警方登上客機拘捕。就算給他去到英國，以後再也不能回港， 孑然一身，家中老父老母從此萬里相隔，也夠淒涼吧。今時不同往日，示威遊行絕對不是湊熱鬧，後果十分嚴重，不單止自己，家人也同樣受苦。