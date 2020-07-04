要衡量《港區國安法》的震懾力，最好是看誰人對港區國安法最緊張？暫且不論港區國安法推出前紛紛表示割席的導師級人物，和立刻落荒而逃不知去向的青年領袖。

本港方面，最令人矚目的是某些黃色食肆，黃色經濟圈大有可為的頌歌還未唱完，有食肆急忙宣布退出，也有食肆立即清理張貼的標語和留言，免留下證據，日後被人追究。某些網上活躍分子，正忙於剷除踏過紅線的貼子和對話，避免授人以柄，其實刪除的貼子和對話都可以重新翻出，也難以保證有沒有其他人一早便儲存備份，有需要時拿出來列為罪證。部分立法會議員，在開會時頻頻質詢，問他們在立法會的發言是否受到「權力及特權法例」保護。難道他們明知自己言論可能已觸犯港區國安法？

那些剛上位便把權力和公帑用到盡，在辦事處貼滿反國家反政府海報和標語的區議員新貴，是否會洗心革面，以今日之我打倒昨日之我？他們中不少人已在街道上掛滿反國安法支持港獨的標語和橫額，恐怕三兩日內清除不了，倒不知他們打算當烈士堅持下去，還是不眠不寐努力去清潔市容？

其他國家中，反應最強烈的是美國，既有國務卿蓬佩奧幾次不同場合破口大罵，一改近五十年對中國的稱謂，改口叫 CCP（中國共產黨），不知此君是否曉得，這個稱號是上世紀四九年後共產黨在中國奪得政權開始，美國政府和傳媒都一直沿用，當時還有另一個稱謂叫「紅色中國」，顯示與國民黨治下台灣的「中華民國」或「自由中國」的分別，敵友分明。要到七十年代美國政府決定面對現實，不再反對中國大陸進聯合國取代台灣的席位，並準備雙方建交，才改變稱謂叫「PRC」（中華人民共和國），簡稱中國。美國今次改變稱謂明顯是表示敵意，各項反制措施層出不窮，加上美國國會的《香港自治法案》和《香港避風港法案》，美國的反應是否正正反映了港區國安法令美方利益受很大損害？他們過往在香港肆無忌憚的做法要被迫收斂了。

其他國家的回應相對溫和，如英國宣布准許三百萬BNO持有港人可以臨時居留五年，沒有太大實質改變；澳洲表示考慮避風港政策，似有意爭奪香港移民；加拿大只發旅遊提示；新西蘭外長表示失望，看來純粹是應酬，他們在香港無甚麼利益可言，也沒有甚麼動作可做；日本關注也只表個態；廿七國聯署反對也是擺擺姿態，沒有多大不了。反而台灣通過援港難民「香港人道援助關懷行動專案」，可能吸引一批走投無路，慌怕被算老帳的勇武分子移居也說不定。