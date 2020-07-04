叫人衝，自己鬆。羅冠聰日前還是滿口豪言壯語，參加民主派初選誓言再次挑戰立法會選舉，詎料忽然拍拍屁股走了，在《港區國安法》生效前夕飛往英國，到埗後才在臉書交帶一聲已經離港。明明一直口響聲稱要抗爭到底，留守最後，現實卻是貪生怕死，夾着尾巴逃竄，還美其名曰「打國際戰線」、「留住有用之軀」、「Be Water」、「與本地抗爭雙軌並行」，面皮成尺厚，但不管講得如何好聽，淆底就係淆底，怕死就係怕死，垃圾就係垃圾，本質並無改變。

當然，此刻最羨慕羅冠聰的人，肯定非壹傳媒黎智英莫屬。眾所周知，漢奸黎五案七罪在身，三番四次向高院申請更改保釋條件要求離港赴美，同樣三番四次被拒絕，早前高院頒下判詞，明言漢奸黎有潛逃風險，不會批准他離港，才絕了其屢敗屢試的念頭。潛逃不成，被迫硬住頭皮留港面對連串官司，隨時實現「唔怕坐監，最怕洗廁所」宏願。難為契弟仍然死撐，一臉死灰接受美媒訪問，強調自己不會離港，亦不介意可能因為國安法或其他罪名入獄，會繼續留港做應做的事，否則他本人和爛果報將會名譽盡喪，一世蒙羞云云。

嗰頭千方百計申請離港，呢頭話自己不會離港，漢奸黎精神分裂乎？顯而易見，他頻頻接受外媒訪問，又在爛果報撰文，無非希望洋主子打救，日前才親自撰文大擦特朗普的鞋，將他視為唯一救星。可惜啊，不管他天天寫，日日講，洋主子就是無反應，美國話就話制裁中國，實際軟弱無力，更無一人為漢奸黎發聲。連小漢奸羅冠聰都能投奔英美，偏偏大半生「為美國而戰」的老漢奸只能坐困愁城，徒呼荷荷！

樹倒猢猻散。一條國安法即令牛鬼蛇神的貪生怕死無所遁形，若中央真以此法起訴這班人，個個不嚇到屁滾尿流，哭求中央放過才怪。民主鬥士？永不割席？齊上齊落？哈哈哈，徒令人大笑三聲而已。