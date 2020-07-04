撰寫報章專欄近八年來，筆者一直做樓市的長期「好友」。前特首梁振英任內，壓抑樓市最熾烈時，價格一度下調了百分之十三。其時評論界中仍唱好樓市的，充其量只有一、兩個人，甚至或許只剩我一人。但在下仍一士諤諤，堅持自己的判斷，事實證明，樓價經中期調整後，迅即拾級而上，而且幅度驚人，一直升到去年初。

然而，我這個曾經是最堅強的樓市「好友」，今天決定改變看法，所謂「物壯則老」，天下皆然，香港樓價也不可能例外。我估計這個長期牛市已經結束，就算短期內再有少許升幅，亦屬虛火，往後樓價向下的機會遠比向上大。

香港經歷反修例風波、新冠肺炎疫情，再加上引入《港區維護國家安全法》，獅子山下面臨數十年來罕見的政治、經濟衝擊。但你有否覺得奇怪，以往天下太平時，經常有樓市專家發表盛世危言，說港樓如何危如累卵，如何脫離實際價值，如何快將「爆煲」。反倒如今面臨真正危機時，專家們卻異常樂觀，市面上的新樓盤也賣個滿堂紅。

本欄一直告訴你，這年頭天下昏昏，大部分人的判斷，有大部分機會是錯的。昔日，我敢押注樓市上升，是因為大多數人看跌，市場上既然有這麼多人深具戒心，市況就不可能出現真正的虛火。然而，「淡友」們過去一次又一次受教訓，想必輸得怕了，如今卻走向另一極端，似乎執信了港樓長升不跌的神話，對此，甚至已到了迷信的地步。

股神巴菲特說過，在別人貪婪時，我們就要恐懼。如今香港移民潮已經掀起，失業潮又漸次湧現，中美兩國矛盾更不知何日方了。特區經濟正受多方夾擊，樓市不可能不受影響。尤其不是用作自住，而是以港樓作投資的人，是時候要多抱戒懼之心了。