《港區國安法》生效後，警方隨即製作了新嘅警告紫旗，並於七一首次登場。之不過，被批評用字欠精簡，在一米長嘅警告旗上，密麻麻寫咗成七十個字，未免冗長累贅，無法一望即明，且霎時間亦難以消化。

嗱！紫旗上嗰七十字係：你們現在展示旗幟或橫額/叫喊口號/或其他行為，有分裂國家或顛覆國家政權等意圖，有可能構成《港區國安法》的罪行，你們可能會被拘捕及刑事檢控。有學者就認為警告語與法律文件不同，並不需要太過詳細，且目前警方有太多顏色旗，容易令人混淆，舉例可用一支旗寫明「警告！後果自負」，既簡練清晰，又提升震懾作用。

老朽覺得用七十個字去警告太多。《港區國安法》主要針對四類罪行：分裂國家罪、顛覆國家政權罪、恐怖活動罪、勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。出來示威遊行者，現場多涉及燒砸、破壞、衝擊警方防線等，亦即係涉及恐怖活動罪。紫旗上大可寫上：「警告！停止恐怖活動，否則即捕！」這樣，連標點符號亦不過十五個字！喺一米長嘅紫旗上分三行，中間一行「停止恐怖活動」，「停止」兩字可大些！「即捕」比「後果自負」來得精準些，你哋唔聽警方指示，即時散去，警方就立刻採取行動拉你，證據確鑿者即予刑事檢控！

大家或許都聽過明朝皇帝朱元璋對繁文嘅奏章最反感，當時有個刑部主事茹太素向佢奏陳五件事，條友用咗一萬七千個字，朱元璋叫人讀畀佢聽，讀到一萬六千五百多字才入正題！可怒也！明明五百字可以講完，偏偏拉扯到「外太空」咁遠，於是第二日上朝，朱元璋把茹太素召來，當眾打了一頓屁股，當時叫「廷杖」，睇怕佢屁股開花，經此一役，相信佢必「實話實說」，唔敢亂噏無為喇！其實，寫文章，繁簡之道要拿捏得準，八個字而已：有話則長，無話則短！