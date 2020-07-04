《港區國安法》出台，小香港與中國的內部安全問題竟成國際口水花的大舞台，美國政界爭相置喙外，包括十五個歐盟成員國在內的二十七個西方國家代表更發表聯合聲明，批評中國打壓人權。各國講得大義凜然，把世人當成傻瓜一般，知情人都知道，就是這些大談人權的國家，對叛國、間諜等罪行的法律遠比港區國安法嚴苛，若香港這套國安法打壓人權，他們那套應叫剝奪人權才合乎比例。

港區國安法處理叛國罪的最高懲罰是終身監禁，沒有死刑這一選項，但美國及英國前期均有死刑安排；再看有關法律涵蓋的行為，美國《叛國罪》連依附敵國的人士都會被定性為叛國罪。英國針對叛國行為的範圍亦極廣，除涉政權、軍隊之外，反間諜更是重中之重；加拿大叛國罪同樣嚴厲，任何人號召推翻政府或省級行政機關都可被列為叛國行為，懲處還分戰時與承平時期，論嚴苛程度，港區國安法遠有不及。

再看聯署反對港區國安法的十五個歐盟成員國的部分例子，法國《刑法典》罪成可判終身監禁，條文據說複雜得令人頭皮發麻；德國亦有嚴刑峻法伺候叛國行為，據德意志《刑法典》規定，凡企圖以武力改變德國憲法或任何一邦憲法者，可判處終身監禁或最少十年刑期。其他歐洲國家如西班牙、意大利都有類似安排，這些歐洲國家都不會輕赦叛國禍國行為，有甚麼資格對香港及中國指指點點？

最可笑的是，當這些國家把自家大門和疆土守得嚴嚴實實，圍得密不透風，卻對中國在自家門前築籬笆一事氣急跳腳，寬己苛人莫過於此。現實很無奈，因世界本無公平可言。

西方陣營對中國的問題向來持雙重標準，對中國政府是兩副嘴臉，對中國人是明裏暗裏刁難，來來去去還是兩大顧忌，一是中國的執政共產黨，二是中國崛起的威脅，所以，中國的路從來難行，這一次也不例外。