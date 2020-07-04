香港國安法在人大常委會六月三十日上午全票通過後，當晚香港特區政府以號外憲報刊憲形式公布即時生效，迎來香港回歸二十三周年，標誌第二次回歸的歷史新紀元。香港國安法落地實施，大顯光芒。

二十三年前筆者作為臨時市政局和臨時區議會的議員、暨區事顧問，獲邀出席在灣仔會展中心中英兩國交接大典及慶祝香港特區政府成立、洗雪百年國恥的慶回歸大典，心潮澎湃，久久不能平復。

二十三年後的二次回歸，雖無觥籌交錯、歡歌笑語，也無歡迎解放軍入城、軍隊換防、主權標誌徽號更替的震撼人心的歷史場面，但由於中央政府以十萬火急送來全港老百姓日盼夜盼的定海神針，令港人轉憂為喜。早已被「港獨」分裂勢力和黑色暴亂暴力威脅，反覆折磨、盡情破壞、烽煙遍地，破產倒閉比比皆是、失業半失業率破紀錄，許多家庭家人親友分裂、敢怒而不敢言的、日夜被煎熬接近一年半的平民百姓，終於看到了黑暗的盡頭，盼到了絕處逢生的曙光，真是久旱逢甘露，豈能不由心底出發、爆出久已不聞的愉快笑聲呢！筆者在三十日晚便與老伴聯袂往酒樓點了幾個小菜，並破戒「啤一啤」慶祝香港有救了，香港不再沉淪了。

人同此心，心同此理。作為國際金融中心的香港，許多敏感的經濟數據的起伏，都很容易反映真實的人心趨勢，身體語言是最誠實的。回望六月份香港的樓市、匯市和股市，正正是十三屆人大會議在五月二十八日，通過制訂《港區國安法》的千字決定後的月份。人大常委會秉承決定授權展開緊急的立法工作，整個六月份香港股市跑贏和帶領全球的股市，恒生指數累計升幅達百分之六，而同期全球股市上升也只不過百分之二。香港人最喜歡投資的固定資產，即房地產物業、住宅的售價，無論二手樓或新盤銷售價格都止跌回升。整個六月份港元兌美元都貼近七點七五強方保證兌換上限水平。資金並沒有因港區國安法的制訂而流走，相反如香港眾多有影響力的商會所言，國安法增強外地投資者對香港社會秩序恢復的信心。自五月底以來，大量資金流入香港銀行體系，銀行結餘由九百四十億增加至一千三百多億，累計有四百億新資金流入香港銀行體系。七月一日是香港回歸紀念日的公眾假期，翌日開市是二十三周年回歸後的首個股市交易日，市場交投的暢旺和恒指的大幅上升，令大洋彼岸的美國霸權主義者，以及其英、澳、加、日，和掹衫尾的歐盟等二十多個大放厥詞、大聲靠嚇，揚言制裁等國家，大有「無可奈何花落去」之「斯人獨憔悴」之感。

事實上香港聰明的投資人士和老百姓，正在瞧二十三年佔盡香港便宜、賺盡香港人血汗的、長期支持策動，以及這年多港版顏色革命的總後台外部勢力霸權主義者，如何為其種種所謂制裁威脅手段自圓其說？都想瞧瞧美國如何與其每年從香港獲得三百億貿易順差的實質得益，如何過不去？都想看清楚美國不斷炮製各種名目的涉港國內法如何穿崩出醜於世人面前。

總之好戲都在後頭，等着瞧吧！