功夫茶：賣國試題也覆核　香江學生真冇譜

依家啲學生忽然又變得好進取敢言喎！當年魯迅對民眾嘅態度係「哀其不幸，怒其不爭」；功夫茶都相信，中國人就係太多幻覺，以為自己可以苟安、混世，天冧下來自然有高個子頂住，自己唔行善都可以得到善嘅環境！如果魯迅睇到當今啲學生竟然有一、兩個咁有「正義感」，唔知佢老人家對民眾嘅苟且態度會否改觀呢？

是咁的，考評局早前取消本年度中學文憑試（DSE）歷史科一條涉及中日關係嘅題目，涉案題目問考生是否「同意1900年至1945年間，日本為中國帶來的利多於弊」。呢條三分題竟然引起連番爭議，可謂「一題激起千里浪」！日本侵華，虐殺我子民、凌辱姦殺無數婦女，點分析都係只有弊喇！出題者顯然用心不良，擺明賣國！功夫茶只能「惡其卑鄙，怒其混帳」！

教育局眼見爭論不休，網上討論區更多粗鄙例子，甚麼「老婆做雞利大於弊」；嗱，眼見咁「討論」落去，只會引來離題萬丈、言不及義，教育局覺得保持沉默唔係辦法，於是決定揮慧劍，斬咗呢條「弊多於利」嘅試題，合乎「割斷歷史是不行的」呢個大原則！阿哥，一條三分題，要分析從一九○○年至一九四五年嘅中日關係是否「利多於弊」，仲唔係玩嘢？

點知有個中六考生竟因此提出司法覆核，指考評局取消試題嘅做法，係基於只有一種歷史觀，會引發起寒蟬效應喎！嘩！果然「香江生氣恃風雷」，功夫茶都唔使學龔自珍對天狂呼：我勸天公重抖擻，不拘一格降人才咯！香港教育，近年其實唔係只出廢青！一味食飽冇憂米，以為「香港獨立，唯一出路」係「利多於弊」，而睇唔到自己想「獨立」都冇能力，真係「獨立」，十成十餓死街頭呢個殘酷現實！

呢，覆核人仲大義凜然，指考評局有既定嘅檢討機制，局方取消試題決定前，並無依從相關程序！仲有吖，特首及教育局局長對事件表態用語強烈，佢認為係向考評局施壓喎！果然係正義學生哥！考評局就回應指局方委員會嘅決定係「學術判斷」，未有證據顯示屬政治決定；又指本案爭議狹窄，不會造成寒蟬效應。其實，邊有咁易造成「寒蟬效應」啊！七一國安法已刊憲生效，啲示威暴徒一樣當警方舉紫旗警告冇到！

之不過，正義學生哥雖然敗訴，但從另一個角度，大家睇到香港仲係地靈人傑，唔係淨係出啲「叫人衝，自己鬆」嘅狗熊，唔係一見《港區國安法》一出，「兄弟爬山，齊上齊落」即刻驟變成「田雞過河，各有各撐」嘅冇膽政治小學雞！至於考評局當初竟然畀呢條試題出街，肯定大有問題，教育局呢隻無牙老虎，幾時先肯正視呀？