神州觀察：文明水平跟不上　大國崛起徒虛言

百年未有之大變局下，中國正在以大國崛起的形象示人，然而這個形象不能只靠GDP、基建、軍事實力的增加來支撐，國民素質及社會文明的提升也是關鍵。中國的崛起一再引發全球恐慌情緒，被眾多西方國家視作巨大威脅，難免有文明落差的因素影響。

如何檢驗一個民族的文明程度？不少歷史文化名人早已給出答案，就是以其對待動物的態度來衡量。不堪的是，在中國內地，虐待動物行徑蔚然成風，且毫無避忌，上至接受過高等教育的大學生、研究生，下至市井攤販、鄉野村夫，無不樂於此道；下起手來更是一個比一個殘忍，一個比一個血腥，生劏活剝、水燙火燒無所不用其極，或於街市、網絡上公開展示暴行，且不乏開心圍觀者，活脫脫一個野蠻變態民族。

一個國家對待動物的態度，也是對待弱者的態度，今天可以虐貓殺狗、活取熊膽，明天就可以活取人體器官、殘害無辜。對於西方社會則更意味着，這樣的民族一旦崛起，稱霸世界，很可能會像虐待動物一樣虐待他們，四處播種殺戮和痛苦的種子，那時的世界更無和平安定可言，愈想愈令人擔心。包括中國人嗜食野味的陋習都早為西方文明社會深惡痛絕，一再拉低形象之餘，更為一些西方無賴政客攻擊中國儲足彈藥，頻頻將自身防疫不力之黑鍋甩給中國政府，可謂得不償失。

科學研究證明，虐待動物又與家暴、虐兒行為密切相關，內地虐兒事件頻生，也是社會文明落後的一個明顯標誌。中國人將孩子當作私有財產，棍棒底下出孝子、打孩子是家事等傳統教育觀念根深柢固，無形中更助長了虐兒惡行。早前有齣《刮痧》電影就形象刻畫出中西方文明的差異，展現的是美國人將孩子當作社會財富，對他們的保護十分全面及可操作。現實中的美國對於保護兒童亦早有全民共識，而在內地，眾多虐兒案不是取證困難，就是鮮有人理會，甚至內地法律連虐童罪亦沒有，文明差距決非一點點。

同樣地，內地在保護動物、消除野蠻方面亦無所作為，《動物保護法》至今仍只聞樓梯響，讓世界看不到中國確有擁抱文明的意願，結果只會帶來更多負面觀感，及對中國崛起愈發牴觸。

說白了，中國面臨的某些外憂恰恰是自己惹來的，遭到別人的歧視乃至敵視，可說與自身的不思進取不無關係，這樣的發展失誤未來或會更頻繁地轉化成內患，予人更多可乘之機。故而中國在崛起階段，應盡可能地消除及避免這樣的內患再生，努力向世界先進文明靠攏，以贏得國際社會更多的接納與尊重，同時為和平崛起創造更好的環境，順利實現中國夢。