世界視線：俄國售武印度　影響對華關係

中印關係持續緊張，印度國防部批准向俄羅斯方面，採購包括二十一架米格-29戰機等的俄式武器，另有消息指，印方最近向俄羅斯提出緊急呼籲，盡快交付這批戰機，反映印度軍備的獨立性，尚成疑問。

有評論認為，俄羅斯向自己的軍火買主緊急交付武器，並非沒有先例。此前俄羅斯便曾提前向土耳其交付S400防空導彈系統。事實上俄羅斯與土耳其這筆軍火買賣，被認為政治意義大於軍事意義，俄羅斯總統普京欲藉這筆交易，一方面分裂北約，另一方面離間土、美之間的關係。當前中、印關係劍拔弩張，而俄、中又是戰略協作夥伴關係，俄方在這節骨眼上對印度「緊急付運」武器，難免要顧慮北京的反應。

當然，從經濟利益盤算，俄羅斯近年來在油氣方面的收入減少，亟需出口軍火幫補，加上印方突然緊急要貨，自可趁機大敲竹槓。印度雖號稱擁有過百萬兵力，但軍工業基礎長期以來仍相當薄弱，很多先進裝備均無法自行生產，而俄羅斯正是印度最主要武器進口國，俄式裝備佔到七成左右。

正是在此一「賣方經濟」的環境下，俄羅斯經常以大大高於別國的價格水平，向印度出售武器，而俄羅斯之所以對宰印度這頭「羊牯」情有獨鍾，又與多年前的一件公案有關。話說印度接受了前蘇聯約一百億盧布的貸款，惟蘇聯解體後，盧布幣值暴跌，兌美元一度貶值至三千兌一，新德里當局以當時的幣值折合成三百多萬美元還給俄國。

然而話又得說回來，俄羅斯軍售印度，背後也有大國博弈的盤算。當今世界正處於中、美、俄鼎立的「新三國時代」，有人形容在這個三角形裏，任何兩邊的長度相加，都將長於第三邊，在這種情況之下，俄羅斯跟中國聯手抗美，是最合理的戰略選擇，然而面對日漸崛起的中國，俄羅斯也難以完全安心，在藉印度給予中國一點小麻煩，牽制一下中國，又與華府有一定程度上的一致，而印度方面亦嗅到這方面的機會，近年來積極發展跟俄羅斯的友好合作關係，普京和莫迪便簽署了涵蓋油氣、互聯互通等多方面的合作協議。