世界視線：俄國涉助塔利班　華盛頓一丘之貉

美媒日前引述消息指，俄羅斯軍方情報部門秘密向與塔利班有聯繫的武裝分子懸賞，殺害以美國為首的西方聯軍士兵，儘管有關消息遭到克里姆林宮及塔利班方面否認，美國總統特朗普則否認收過類似情報，但民主黨卻不會放過攻擊特朗普的大好機會，拜登攻擊特氏不閱讀情報是「瀆職」，眾議院議長佩洛西則施壓華府，加強對俄羅斯的制裁。

所謂俄羅斯懸賞捉拿美英聯軍戰士，孰真孰偽，撲朔迷離。一名已故塔利班領袖曾向美國新聞網站《每日野獸》透露，塔利班六年前從俄羅斯情報部門收錢，攻擊美軍及極端組織「伊斯蘭國」（IS），又指俄方以美金支付賞金，並不奇怪。

假設俄羅斯人真的有「懸賞」行動，動機為何啟人疑竇。有人說莫斯科是想增加美軍在阿富汗的成本，從而加速其撤軍進程；亦有人認為俄方是想令美國繼續在阿富汗泥足深陷，抽身不得，兩者似乎自相矛盾。更何況，特氏從阿富汗撤軍心意已決，甚至將之當成爭取連任的一大「政績」，如今俄方的小手段曝光，反而節外生枝，讓美軍更退讓不得，亦令共和、民主兩黨同仇敵愾，增強對俄的壓力。至於說要把美國人留在阿富汗，卻與塔利班盡快趕走美國人的目標背道而馳，如何說服對方。

不管俄羅斯的「懸賞」行動是否虧本買賣，但美國政客站在道德高地指摘俄國人，卻難免「烏鴉取笑豬黑」之譏。當年蘇聯入侵阿富汗，老美何嘗不是在背後暗助當地叛軍殺害蘇軍，不僅迫使蘇聯在八九年灰頭土臉撤軍，美國人資助的反蘇組織之一「聖戰者」的領袖拉登，日後更反過來成為美國心腹之患。更別提美國出錢出武器，為敍利亞的庫爾德族叛軍撐腰，如果硬要說美、俄的做法有何不同，可能只是「激勵機制」，美國人搞的是「固定月薪」，而俄國人則是「按件計酬」，誰也不比誰高尚。國際政治就是這樣，在高尚的口號背後，往往是齷齪的手段，反而是那些甘為外部勢力服務的人，必須三思，庫爾德人被老美「用完即棄」便是前車之鑑。