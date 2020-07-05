正論：運署前倨後跪　拖慢分段收費

香港之亂，始於人禍，政府腐敗，民不聊生，怒火累積便爆發。

政府倒行逆施，在民生課題上不斷點火，本報早前頭版報道，九巴多條元朗、屯門及天水圍路線的區內分段收費申請，本獲運輸署「開綠燈」，但卻在臨門一腳留難，竟然只批出其中約一半路線，多條需求殷切的路線慘被否決，引來外界質疑此舉是否為了保護港鐵利益。運署見眾怒難犯，終向民意「跪低」。

現時元屯天交通全要由港鐵西鐵線、輕鐵及港鐵K路線巴士佔據，全部由港鐵營運，車費高昂令居民在經濟低潮下百上加斤。而港鐵事故頻生，近年表現盡失人心，不少居民對區內只能坐輕鐵感到焦慮，希望當局提供其他交通工具選項。九巴多條跨區路線經過這些區域，若要付全費便十分不划算，巴士公司擬在十八條路線實施分段收費計劃，方便居民在區內出行有較便宜選擇。本來運署對整個計劃一向態度正面，在事情如火如荼之際卻變故留難，只批出大約一半路線，令到市民乘車情況無法得到改善，繼續要搭港鐵貴車。政府是港鐵大股東，經常在大型事故出手維護，瓜田李下，實在無法釋除利益衝突嫌疑。

運署漠視元屯天居民利益，成為眾矢之的，態度左搖右擺，本報獲得獨家消息指運署受壓終於「跪低」，最近又表示經過慎重審視九巴分段收費建議後，早前計劃否決的269D及68X等路線獲「放行」，擬批准共十七條九巴路線增設分段收費，包括九巴建議的十五條由元朗和屯門區往區外的路線，以及另外兩條由東頭工業區及朗屏往元朗市中心的路線。區內交通選擇大增，收費下降，市民可以紓緩疫情下的經濟負擔。

本來一件美事，官僚扭扭擰擰，非等到得罪全世界才會知錯。區內人士批評運輸署在事件被踢爆，引來大批居民不滿後，才願意批出十七條路線，怒斥「成個政府都係咁，唔止政治做唔好，民生都係，次次都激嬲市民，唔鬧唔做。」這幾句話反映香港人心目中，這個政府表現如何不濟。

政府後知後覺卻非從善如流，分段收費進度受到阻撓，落後預期，運署卻慢條斯理，表示正與九巴就配合實施有關分段收費優惠聯繫。市民上車拍卡付全程費用，落車時在巴士站拍卡退回多收的車資，八達通拍卡機正在進行最後系統測試，目標是最遲於八月初落實分段收費安排。換言之，市民又要捱貴車費多一個月。令人想起港鐵票價優惠，老早提出，亦是磨磨唧唧拖到七月才正式推出。

政府縱容公共交通工具收費加快減慢，每每就連好事也弄糟，官僚離地，政策往往站在市民對立面，與民為敵。港府闖下的爛攤子令到市民受罪，連一向忍手的中央也忍不住出手，果斷為特區動手切除國安大患。可惜特區最大瘡瘍便是無能政府，蹉跎歲月廿三載，把劃時代的一國兩制糟蹋，尸位素餐，若未能及時反省覺悟，特區實在有迫切需要來一次徹底大手術，革除官場腫瘤，寧願有一時之陣痛，也不能把百年基業葬送在廢官手上。