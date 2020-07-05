功夫茶：不先打蛇難治鼠　食署原來養廢人

香港一日到晚搞乜鬼全城清潔運動，結果中西區幾個街市嘅扶手電梯邋遢到嚇鬼死人，其中一條電梯扶手含菌量比家用廁所板高出百倍，扶住佢上樓層，好話唔好聽，扶完當堂一手屎，你話幾惡心？嗱！食環署一年到晚都搞滅鼠行動，宣傳聲音大到連玉皇大帝耳膜都能震破！之不過又係有姿勢冇實際，老鼠愈捉愈有，大鼠戊型肝炎確診數字世界第一，你話食環署搞清潔、滅老鼠之無能，係唔係廢到笑死人吖？

嗱！政府每年滅鼠平均開支約一億五千萬個大洋，滅一隻老鼠成本高達三千七百蚊。食環署今年五月起喺各區展開為期八星期嘅滅鼠行動，惟每日喺各區只捕捉到不足十二隻老鼠；而其實無論鼠患參考指數高定低，根本都有大把老鼠出沒，尤其喺後巷、垃圾站，若然有食肆之地區或屋邨，鼠患更加恐怖，群鼠甚至上樓搵食，之前太和街市小食店，有食客驚見一隻超肥鼠從天而降，躺臥喺一碟食完嘅腸粉碟上！嘩！乜食完腸粉仲有米老鼠送㗎？咁多謝吖！

各位街坊，有冇諗過捉鼠難過打老虎？呢，武松連喝十八碗酒，喺景陽崗乘醉打死隻猛虎！而我哋捉隻老鼠要成三千七百蚊，真係貴到飛起！武松喝的並非天價紅酒，係平到嘔嘅米酒而已。唔通真係打虎容易捉鼠難？睇過本報記者嘅追蹤報道，鼠患嚴重，原來有「蛇王」照住，難怪區區淪為老鼠樂園咯！

嗱！繼五月食環署南區防治蟲鼠組遭本報踢爆開工玩手機並脫去制服喺石澳泳灘散步，又躲喺樹蔭下瞓覺尋夢。最近又被揭多樁蛇王事件，先講單算經典嘅，記者連日跟蹤，發覺食環署黃大仙區防治蟲鼠組員工上午約九點抵達儲物倉，其中一名女工進入儲物倉內冷氣房好耐都未見佢出番來，之後又到上層女廁至十一點十分先出來，如此姿姿整有環境一輪，才施施然前往大成街街市嘅黃大仙區環境衞生辦事處，至下午一點半離開，佢再前往附近一帶，頭岳岳四圍踱，全程零工作，好喇！之後又返回儲物倉歎冷氣，至四點十五分返回辦事處放工，完美演繹「蛇鼠一窩」是如何煉成的！

好！斬多四両，又講多單觀塘區一名潔淨及防治蟲鼠組高級女管工涉嫌蛇王架勢史，呢位阿姐日常需要監督區內潔淨工作，好似掃街洗街，抽查外判承辦商嘅工作，之不過，記者發現佢遲到早退，而且常坐有外判商標誌嘅私家車返工、放工，據知情者透露其陋習已持續六年，惹來私相授受之嫌。再講吖，上樑不正下樑歪，上有好者，下必甚焉！你蛇我仲蛇，有乜辦法食環署唔變成「蛇鼠一家親」喎！功夫茶認為，食環署仲唔的起心肝「清理門戶」，先打蛇，再捕鼠，否則鼠患永難除！