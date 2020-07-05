神州觀察：解放軍西沙練兵　美國帶隊來攪局

解放軍近日在南海西沙群島海域舉行軍事演練，美國、澳洲、越南、菲律賓等國或派遣軍機、船艦前來攪局，或發聲譴責中國不斷將南海軍事化，破壞區域穩定，一時間又令南海波濤洶湧。然而正如中國外交部發言人所說，解放軍在自家地盤上練兵關別國甚麼事？尤其像美國這樣的區外國家經常不遠萬里而來，於南海進行大型軍事活動，誰是罪魁禍首，不問可知。

本次軍演頭一日，美國海軍一艘近岸戰鬥艦就已出現在南海，並與一艘解放軍護衞艦及一艘中國遠洋科考船相遇，彼此雖保持一定距離，但若不小心走火的話，相信仍在雙方有效射程內，屆時恐難收拾。更叫人意外的是，同場還有一艘越南漁政巡邏船，也在跟蹤中國的科考船，想必未安好心。

不消說，越南此舉肯定受美國鼓動，想乘機蹚渾水，估計解放軍也不太會將其當回事，更不怕再來一次西沙海戰，至多會覺得對方跟在美國屁股後狐假虎威的樣子有些滑稽而已。而被美國鼓動來的還有澳洲反潛巡邏機，據指日前在巴士海峽上空繞了不短時間，這個素有「反華急先鋒」之稱的國家近期在經貿上與中國的關係已經鬧僵，以致打電話過來亦「無人聽」，轉臉又來做美國幫兇，總想一邊賺中國錢，一邊砸中國的鍋，如此自相矛盾，沒有立場，也是叫人佩服。

此前東盟十國又再度開聲，反對中國宣稱對南海擁有主權，乃至一向多得中國關照的菲律賓總統杜特爾特也未能沉得住氣，站出來「咳嗽」了兩聲。一個個蠢蠢欲動的背後，又怎會沒有老美的功勞？至少為了參加下個月舉行的環太平洋軍演，各國也需有所表示一下。

至於美國自己，更早已是南海的常客，日前再有美軍電子偵察機及空中加油機經巴士海峽飛入南海窺探，且類似行為已持續十幾日。此外，美國的航母、軍艦亦沒少闖入南海，不光是本段時間，近年為了實現其「航行自由」意志，比誰都來得勤快，擅闖的亦非只有南海，近期更罕有地飛越台灣本島上空，以至飛到廣東附近，頻頻作出挑釁，口稱是為維護國際規則而來，其實自己最不守規則，在中國周邊到處耀武揚威，煽風點火，搞得四鄰不安，還能怪誰？

只不過，這就是美國想要的效果，帶隊上門砸場子亦是其一貫作風，手中更握有台灣牌、日本牌、印度牌等多個好牌，像近期發生的中印邊境衝突、中日釣魚島紛爭背後都有美國黑手在揮動。台灣問題更不必說，不但倍受牽制，更愈趨淪為中美擦槍走火的導火線，或會迫使北京提早動手武統，本輪及八月的南海軍演，據指當中都包括模擬奪島。