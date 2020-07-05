反修例黑暴中，朝廷和香江府衙調整了香港警隊的領導權後，止暴制亂的工作才有了明顯改善，對暴徒、黑手、搗亂破壞分子抓之不再手軟。

警隊的轉變，讓人看出一支隊伍、一個部門的領導權，落在甚麼人手裏是何等關鍵。事實上，正是這個基礎打好了，朝廷才能夠放心大膽的推出《港區國安法》，才能夠讓香港警隊在維護國安方面擔任重要角色，警隊成立地位超然、大權在握的國安處。

然而，朝廷只是掌握警隊的領導權是遠遠不夠的。警隊只是維護國安體系的一個環節，是前沿陣地，維護國安的司法機構還有檢控部門和各級法院，這些才是更大的腹地縱深。這些部門、機構的領導權若掌握在政治立場、國家意識有問題的人手裏，行使司法權就後果難料，《港區國安法》的成效就會「兩說」，在「腹地縱深」國安法被人打着「司法獨立」的旗號顛覆掉也說不定，就會出現存在已久的「警察拉人，司法放人」之弊也。

然而，香港司法領域領導權的問題最難解決，這裏深隱着政治問題，被所謂「司法獨立」堂皇包裹。而朝廷很明戲，故《港區國安法》四十四條規定：「凡有危害國家安全言行的，不得被指定為審理危害國家安全犯罪案件的法官。在獲任指定法官期間，如有危害國家安全言行的，終止其指定法官資格」，這項規定揭開了涉及處理國安案件時的政治問題。

事實上，在「一國兩制」設計下，香港司法審案不可能不涉及政治，對國家的態度就是政治問題，這是每一位法官都避不開的。《港區國安法》對此提出要求，也是完全正當的。然而，這個規定遭到某些人強烈反對，終審法院首席法官馬道立表示，不應根據政治上的考慮去任命指定法官，這樣香港司法獨立才不受損害云云。說穿了，馬道立反對的「政治上的考慮」就是反對法官要有維護中華人民共和國安全的「國家意識」。這樣的人掌握司法大權，國安法能在香港順利施行嗎？