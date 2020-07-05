有種病叫作偏執型人格障礙，又稱妄想型人格障礙，其中一個特徵是自大兼自卑。患者往往高估自己，低估別人，所以總是與現實隔離，生活在自我誇大的幻想中。香港反對派就有不少這種人，他們夜郎自大，一直以俯視的眼光看待內地，認為中央不能失去香港這個金融中心，不敢對香港採取強硬措施，以致囂張狂妄，不斷挑戰一國底線，甚至以兩制凌駕一國。

無可否認，作為亞洲四小龍之一，香港確實有過一段輝煌日子。當時香港以不足內地千分之六的人口及約萬分之一的面積，創造出幾乎佔全國兩成的GDP，成為內地同胞眼中「高大上」的代名詞。可惜好花不常開，好景不常在，經過回歸二十三年來的內耗與沉淪，香港各方面發展停滯不前，優勢漸失，目前GDP佔全國比例已降至百分之二點五，而且低處未算低。儘管香港人均GDP依然領先內地，但隨着兩地發展此消彼長，香港在全國棋盤中的地位愈來愈微不足道，單是深圳一個城市的經濟總量就已超越香港，香港人除了以阿Q精神自我安慰，還有甚麼值得炫耀？

然而可悲的是，許多香港人依然沉醉在過去的輝煌中，對內地崛起不屑一顧，對香港的危機渾然不覺，甚至狂妄地認為內地不能沒有香港。他們將中央的忍耐退讓視為軟弱可欺，因此得寸進尺，由佔領行動發展到黑色暴亂，不僅明目張膽勾結外國勢力，而且公然打出「光復、革命」旗號，企圖將香港變成獨立政治實體。

這種自大心理既源於無知，也源於自卑。反對派不敢也不願意面對現實，一直活在自己編織的夢幻之中，以為拿香港利益和前途作為賭注就可以迫使中央讓步，以為有洋人撐腰就可成功奪權。對中央而言，有些事情可以妥協，有些事情不可以退讓，尤其是涉及國家安全的大事，從來沒有退讓空間，反對派以卵擊石，下場可想而知。