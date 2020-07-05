美其名自決，掛羊頭賣港獨的香港眾志，在國安法通過後，首當其衝，勢成打擊對象，於是緊急解散。網傳黃之鋒與黎智英是潛逃名單榜首，原來這是聲東擊西的掩眼法，創黨主席羅冠聰和副主席鄭家朗已經悄悄走佬，繼港獨聯召集人陳家駒後，又一個聞風先遁的亂黨。羅出走後才向傳媒表示已經離開香港，聲稱會專注國際連結及民間外交工作，指自己在美國聽證會發言，向國際說明《港區國安法》實施後香港的人權狀況，令自己陷入不可預知的危險中，基於風險評估，不會透露更多資訊。「今此一別，尚未知歸途何期」，用意再明顯不過了。

羅冠聰究竟身在何方，公眾沒法得知，但西方國家的動作，或許能給一點啟示。加拿大突然單方面提出暫停與香港之間的引渡協議，並禁止向港出口敏感軍事物品。總理杜魯多表示，因應《港區國安法》實施，正研究更多措施，包括港人移民，表示會在未來數日或數星期公布細節。杜魯多強調加拿大會與其他盟友，包括五眼聯盟的國家合作。而英國政府繼較早前高調公開BNO入籍途徑，日前又忽然宣布七月十日起五十九個國家地區人士入境毋須再接受十四日隔離，獲豁免的包括港、澳、台，但不包括中國大陸，處理手法等於把港澳台從中國切割，固然明知故犯，挑釁中方，但背後訊息，是向香港人招手，來吧，英國中門大開等待你。

西方國家為香港的亂黨建成了一個跨國界避風港，相信不少人已經蠢蠢欲動，只是同人唔同命，陳家駒無名小卒，羅冠聰低調不起眼，有些人像黎智英及黃之鋒喜歡做政治騷，扮代表，一舉一動都給人注視，郁不得其正也。黎智英不是不想去外國，但五案纏身，法庭拒絕其更改保釋條件申請，明言他有潛逃風險。事實勝於雄辯，想做大佬又要諗「着草」，大漢奸想走沒有那麼容易。