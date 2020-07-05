回應中方頒布《港區國安法》，英國宣布專門為香港的BNO護照持有人開綠燈，特別批准延長赴英國暫住期，由半年增加到五年，據悉此計劃可以為香港居民提供「避風港」作用，當香港居民受到港區國安法迫害時，有地容身。

北京當然表示不高興，因中英之間一早已有協議，BNO只是方便香港部分居民的旅遊證件，英方不會視作英國公民資格，但這次安排，無疑違背英方原來的承諾，有人認為，北京的指摘顯示中方不高興英方為部分港人開了後門。我覺得如中英之間在BNO的居英權問題有協議，英方背棄的話，北京肯定要在表面上表示反對。不過這個居英權的避風港計劃對香港沒有太大影響，打算移居英國的不少已一早去了，至今仍留港的是去是留完全是個人選擇，不選居英，大可選擇加、澳，許多人移民去了，也有很多人回流，沒有甚麼大不了，也阻止不來，決策者怎可能被這些小事困擾？

反而受延長居英權吸引的BNO香港居民需認真考慮，移居英國是否對自己有利，移居頭五年並非國民資格，沒有福利，不能領取失業救濟和退休金。如找工作有收入，一般工薪人士交稅佔收入百分之二十，另需交國民保險，七除八扣，能拿回家約為收入的百分之五十。另交移民保健費每人每年四百鎊，可享受公共醫療，不過需求太多，供應不足，醫院輪候時間較長。另外子女可進入公立學校，享受免費教育，算是唯一福利。

最重要的考慮，是移居英國後是否有工作機會？倫敦的工作機會應該較高，但房租及交通費用也甚高昂，生活不易負擔，英國脫歐後，一些來自東歐、巴爾幹和烏克蘭的外勞離開，騰出來工作崗位的勞動力需要填補，有學者認為，英國放寬BNO居留限制，極可能是因為需要勞動力填補這些空額。不過上述的外勞一向擔起低薪非技術工作，新移民沒有幾多選擇，也別奢望太高薪金。

我的朋友中也有少數移居英國，以退休公務員居多，從香港帶錢過去買房子，還可支取政府的退休金生活，倒也逍遙自在。如不怕寂寞，找個偏僻鄉鎮居住，環境比香港好得多。不過英國人卻不作此想，不少人退休後，拿着退休金寧願去西班牙、塞浦路斯等國家生活，覺得生活費比英國更加便宜。

英國外相擔心中方會阻止香港持BNO護照人士離港，如果發生，英方也沒有辦法。特區政府立即回應，指香港設出境審核是謠言。香港一向進出自由，英方危言聳聽不過是自高身價。說真話，大家得知一班爭取港獨的青年鬥士爭相赴英，高興還來不及呢。