《港區國安法》推行後移民成為熱話，多國紛紛提出接收香港移民。英國不用說，單是以BNO說事已說了成個月；日本則表明推出便利香港金融人才的移民措施；連美國附庸加拿大都當自己是大國，既跟在美國屁股後面禁止出口敏感軍事物資到港，又暫停與香港的引渡條約，總理杜魯多更聲稱正研究對港推出移民措施，歡迎三十萬已回流香港的加籍港人回來。

黃絲聽到此等消息，無不彈冠相慶，沾沾自喜以為自己成為搶手貨，但你傻佢唔傻，這些國家接收移民當是計過度過。如果你是金融人才、專業人士，或最低限度有一二千萬元資產，移民有益當地經濟而不是攤大手板攞福利，人家當然歡迎你；但無錢無學歷的廢青黑暴想移民當地，真要想想自己能靠甚麼維生，也要想想人家是否真的願意接收。

眾所周知，英國經濟飽受新冠肺炎衝擊，多家企業兩日內合共裁員萬多人，英媒形容為「血洗就業市場」。與此同時，英國人搵工也被迫往低處看，摘生果成為搵工熱門搜索字眼。黃絲更要知道的是，當約翰遜宣布要讓三百萬BNO合資格人士湧來英國後，當地網民反應一面倒反對，批評為搶飯碗。無腦黃絲以為自己真的很吃香？以為自己在香港橫行霸道那一套在當地也行得通？以為洗大餅也幸福？如果真的這麼想，請快快手持BNO移民英國，好行夾唔送。

至於加拿大又學人搶移民，其實也是笑話，若然當地真的這麼好景，為何會有多達三十萬港人回流？冇嘢撈是也！這是現實問題，只有自以為高人一等的洋人和無腦黃絲，才會以為自由民主萬能。另一邊廂，日本急欲取香港而代之成為國際金融中心，但理想很豐滿，現實很骨感，單是日本不及香港國際化，英語不及香港普及，加上日本人保守排外的個性和傳統，連新加坡也未能完全取代香港，何時輪到日本？