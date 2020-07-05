剛推出的《港區維護國家安全法》分量驚人，你知道它實際上重幾斤幾両嗎？未量過的人也不必搬出秤和砣，就讓我逕直告訴你，它的重量不多不少，恰恰是一萬三千五百斤。

相傳昔日東海不靖，經常掀起波濤，眾生深以為憂，後來幸得神人在海底深處插上如意金箍棒。自從喜獲這一支「定海神針」後，東海一片晏安，據《西遊記》所載，如意金箍棒重一萬三千五百斤，後來為美猴王孫悟空所奪，才累得龍宮大震。

中央官員說過，《港區國安法》就猶如香港的「定海神針」，既是如此，便可知其重量當與金箍棒一般無異。事實上，新法實施前後，一眾水精海怪紛紛望風而潰，有的遠走他鄉，有的就地潛蹤，七月一日過後，香港已漸次回復安寧。

去年，香港掀起反修例風波，整個社會變成了一個暴虐的海洋，掀舟翻船，為禍甚烈，「定海神針」若然不出，如蒼生何！如今《港區國安法》正式落實，愛國愛港人士終於可以定下心來，吃一口安樂茶飯，稍後再戮力同心，重建昔日香江。

不過，反對派短期內應該不會死心，他們將乞靈於外國勢力，充當孫悟空的角色，嘗試拔走「定海神針」。但那肯定是徒勞無功，孫悟空只有一個，複製不了，山姆大叔雖然想做美猴王，奈何已經髮白齒搖，自身難保，你教他如何做得來？

孫悟空生來是金剛不壞之身，山姆大叔面對新冠肺炎，卻是全球之中病得最重的一個，真是我見猶憐。美猴王翻江倒海視作等閒，山姆大叔則色厲內荏，即使面對眾多蝦兵蟹將，也沒敢動真格。北韓、伊朗、委內瑞拉都不是頂級的軍事強國，美國不時叫嚷着要對人家動武，卻從來不敢當真出手。看來，山姆大叔老矣，如今就連大木棒也未必拿得動，更遑論金箍棒！