有改善才有進步。政府今次向市民派一萬蚊現金計劃，吸取之前「關愛共享計劃」派四千蚊嘅甩漏，主因係政府連設計一張電子表格都左推右推，先搞出咁多大頭佛！今次順暢無比，得力於經電子登記嘅比例高，減省銀行核實客戶身份程序，約四百三十萬市民明天已可收錢，可見事在人為，政府今次派錢大有改善，值得一讚！

然而有些事明明不須花甚麼大力氣，也可以做得妥貼，有關官員卻不肯從善如流加以改善！老朽講嘅係選管會主席馮驊對民間聲音和一些議員嘅建設性提議，好似借咗聾耳陳隻耳，當乜都聽唔到！舊年區議會選舉受黑暴影響，導致過程出現種種問題，好似重複排隊、疑有票站人員將票箱帶返屋企、候選人受暴力對待等。

有議員要求選管會喺九月舉行嘅立法會選舉中作出改善，以免重蹈覆轍，又搞到一鑊泡而影響選情嘅公平公正；如喺票站設立關愛隊，唔使啲行動不便嘅老人家等好幾個鐘頭先投到票；又如有足夠人手確保候選人及義工安全；票站內安裝閉路電視。呢啲都唔係乜嘢大工程，但馮驊就拒絕議員嘅所有建議，又冇合理解釋，難怪令提出建議嘅議員感到遺憾同勞氣！佢哋指出，如選管會主席塞責，當建議冇到，特首便需處理，咁簡單嘅要求都做唔到就應換人！點樣改善為之好、為之進步呢？毛澤東有個比喻，佢話學會彈鋼琴，要十個指頭都動作，不能有的動，有的不動。但十個指頭同時都按下去，那也不成調子……都要照顧到，不能只注重一部分問題而把別的丟掉。凡是有問題的地方都要點一下，這個方法我們一定要學會。有議員針對上次區議會選舉亂象叢生，提出改善建議叫選管會主席注意，哪知佢連「只注重一部分問題」也不幹！究竟係擺官威、遲鈍還是懶得去做？香港今日好多嘢滯後人前，主因官員怠政，見到問題連「點一下」都懶，香港怎會動起來！