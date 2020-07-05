俄羅斯為期七日的修憲公投結束，超過七成選民支持修憲。總統普京年初提出修憲，國家杜馬（國會）二讀修憲草案時，加入允許現任總統再參加二○二四年總統大選的內容，因俄國現有憲法，普京任滿後無法參選。修憲內容亦包括最低工資、通脹掛鈎退休金等福利政策，均獲選民歡迎。通過修憲後，普京又決定參選總統，他當選後若繼續連任，就有機會執政至二○三六年。

外界不少分析認為，六十七歲的普京借今次公投為他延續管治國家，鋪平未來發展道路，特別是要培養出像他強勢的人物去接任，不過俄國反對派就不是味兒，質疑普京塑造終生總統，不承認公投結果，指不反映現實。普京在公投點票完結後透過視像會議感謝民眾支持與信任，指結果顯示民眾相信政府能做得更好，政府將盡一切努力，不辜負民眾高度信任。

公投完成，相信普京首要工作並不是研究是否再參選，因這已是肯定，反而是現時政府內部，有多少名具領導才能者，可以培養成未來接班人，足以捍衞國家及延續俄羅斯在國際上的影響力，預期普京再獲選為總統後，就會開展這個工作。

普京續任更對國際形勢穩定產生積極的作用。中、俄及伊朗在中東地區的合作關係，與美國抗衡，對區內和平影響深遠，普京深明三國合作，得以延續發展，對彼此也有好處，所以預期三國在區內的聯合行動獲得繼續推動。

俄羅斯提出獨特的波斯灣集體安全概念，獲得北京支持，伊朗正在推動「霍爾木茲和平倡議」，務求推動區內國家和平共處減少戰爭，也成為國際另一股平衡力量。俄國在中東分布於伊朗及敍利亞，特別打造伊朗、伊拉克及敍利亞「什葉派之弧」軍事力量，約束了美國帶領的軍事行動，同樣需要維持，因此普京續任及培養接班人的工作，關係整個國際，若非為這個平衡，何必勞碌到八十多歲。