日前，政府作出聲明指「光復香港 時代革命」口號，在今時今日是有港獨，或將香港特區從中華人民共和國分離出去，改變特區的法律地位，或顛覆國家政權的含意。一眾攬炒派立即對號入座，煞有介事地與港獨劃清界線，認為該口號不代表港獨，批評政府搬龍門、以言入罪，箝制表達自由云云。事實上任何法例也不可能指明某些字眼才是犯法，法官要在無合理疑點下判斷是否入罪，還要看犯罪動機，反對派所說定義太闊和搬龍門等問題，根本就是偽命題。

筆者在此說明一下何謂「革命」。常言道：「『革命』不是請客食飯，不是做文章，不是繪畫繡花……是暴烈的行動」。革命不同於革新，也不同於改革，革新和改革是在原有基礎上的改良，用上革命這個詞還要考慮語境，用在商業上，如當年就有人用手機革命來形容智能手機，是一種商業文宣；但革命這個詞用在政治上，很清晰是顛覆和徹底改變政權的意思，這只要有正常中文程度的人，都不難理解。

追溯前事，這句口號源自港獨組織「本土民主前線」梁天琦在二○一六年參加補選和旺角暴亂時期所倡議的口號，梁天琦當時開宗明義、公然地推動港獨自決，繼而港獨組織「青年新政」也原句套用作競選口號，二○一九年黑暴運動也一字不改地承繼了這句口號，可見其港獨思想一脈相承。筆者相信至今仍堅持「光復香港 時代革命」這句口號，沒有顛覆和港獨的意思，所以沒有違反國安法等問題的人，大概可分為三大類別。

首先是那些天真的傻豬豬，這些人在去年一場動亂中，為數不少。其背後目的也不甚了了，高喊口號已一整年，對口號內容一知半解，以為是台式社運文宣用語，覺得型格和浪漫。筆者希望他們能盡快清醒，遠離黑暴政治圈，不要再做政棍的政治燃料，惹官非纏身。其次為裝傻詭辯類別，為這句口號辯護。這類現代楊修想出的演繹，層出不窮，如喜歡將「革命」和「革新」兩個詞相提並論，以為這算是創意遊戲，可以魚目混珠，這類人大多數是自我膨脹之徒，線上游走的小混混。

第三類是最令人討厭的政棍，這種人敢喊不敢認，被同路人視為背叛革命之徒。這些政棍對口號的實質意義心知肚明，但卻大玩口號偽術，曲解口號以求自保，又要威又要戴頭盔。如黃碧雲就說這句口號是要回沒走樣變形的「一國兩制」，這種政棍式的砌詞毫無革命意志和骨氣，只求永續消費這句口號帶來的政治紅利，動員政治炮灰為他們打天下，簡直是侮辱了「革命」這兩個字。

涉及港獨、顛覆等罪行固然是國安法主要打擊的目標，那些人除非心中有鬼，否則擔心誤墮法網是多餘的。國安法要有針對性，不能訂得太闊，但也不能訂得太窄，否則空子太多猶如法律裝飾品，就沒有阻嚇力。香港回歸祖國廿三周年日生效的《港區國安法》，一石激起千重浪，令攬炒一族洋相盡出，上演了千奇百趣的政棍眾生相，讓人不禁嘆為觀止。