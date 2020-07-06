正論：抗疫未能達標　開關之路遙遙

世紀疫潮肆虐，封關近半年，經濟陷於癱瘓。市民防疫意識較歐美高，全民戴罩自救，但港府抗疫不力，疫情反反覆覆，昨日又新增兩宗新型冠狀病毒本地確診個案，加上八宗輸入個案，內外都失守，重新開放關口之路遙遙。

昨日新增的兩宗本地個案，一宗是仁濟醫院五十九歲男患者，是坪石邨一間粥麵店的師傅，報住元朗朗屏邨繡屏樓。另一宗個案是長沙灣一間診所的護士，曾與沙田大圍美田邨美秀樓早前確診的女住戶茶敍，該診所醫生及其妻子亦出現病徵。兩名患者工作性質都要接觸其他人，加上源頭未明，令人擔憂傳播鏈效應，隨時大爆發蔓延。

大眾亦關注只聞樓梯響的粵港澳三地檢疫互通措施，會否因此再度推遲。香港在過去一段時間，尤其是五六月，疫情似有放緩，粵港澳醞釀三地檢疫互通，港府本來在上月中之前推出「港版健康碼」措施，但因為出現沙田瀝源邨祿泉樓的本地感染個案，當局臨急煞停，有關措施遲遲未出台，好不容易廿天沒有新增本地個案，以為健康碼實行有望，卻又功虧一簣，市民矛頭直指政府政策失誤。

專家指外地疫情嚴重，輪流爆發，美國、日本疫情有反彈，返港強制檢疫人士有漏網之魚，政府應該即時停止接載滯外港人，及停止輸入外傭。港府卻後知後覺，沒有拉閘，結果自討苦吃，單是上周六新增的十一宗新冠肺炎輸入個案，當中三名患者是菲傭，其中一人在戶主家中進行強制家居檢疫，證明制度出現漏洞，據消息指未來數月有逾萬名外傭到港，若不及時叫停，恐防引爆第二波疫潮。

政府冥頑不靈，拖累粵港澳三地互通，健康碼恐怕又要再等等。廢官食飽無憂米可以等，但無數家庭相隔兩地未能團聚，打工仔失業，各行各業因為封關而陷於冰封，他們已等了半年，再等是否要等到家破人亡，妻離子散呢？

旅遊業是封關影響重災區，有旅行社東主為生計要到口罩工廠做搬運工，稱行家「十個有八個都待業」，香港旅遊促進會與業界十多名代表日前到政府總部外請願，要求政府盡快落實「港版健康碼」及適度通關。澳門、深圳及大灣區等地新型冠狀病毒疫情受控，業界希望政府可以開放這些地區的人來往兩地。

外國很多地方疫情或比香港嚴重，但為了救經濟，都急不及待有限度開放關口，像泰國及英國便是其中例子，據報日本當局計劃本月開始與台灣、大陸和南韓商討放寬出入境限制，甚至疫情極早受控的台灣也已放寬入境，哪有像港府這樣歎慢板，慢條斯理？難道以為自己不斷派錢，數千億元派出去便算對市民有交代？政府坐食山崩，市民可不想坐以待斃。

救市如救火，正如旅遊業界所言「要踏出第一步先有盼望」，政府應盡快落實「港版健康碼」，讓粵港澳三地互通，酒店、旅遊及零售業才有機會逐步恢復。每遲一日開關，便有更大經濟損失，更多人受苦，亦增加復甦難度，最怕是很多人都等不及了。