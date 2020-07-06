功夫茶：社福物業二百億　唔建院舍太折墮

港人係全球最長壽嘅人，男女平均壽命都逾八十歲，古時七十歲就叫「老」，是以有所謂「七十古來稀」之說，依家，男人七十唔鹹濕都話你虧啦，女人七十仍有少女豆芽愛情夢都算正常，近日又有一單感情騙局，呃成幾百萬添！

呢，喺勞福局局長羅致光眼中，為咗將長者綜援申請資格，由六十歲上調至六十五歲，「天才局長」就話社會對長者年齡嘅定義改變係國際大趨勢，香港已經落後，「當大家都一百二十歲時，六十歲啱啱係中年」！嘻！基於羅局長嘅神思維，香港人口邊會老化得咁早！啲報告或推算又話長者人口，指六十五歲或以上人士，將由二○一六年嘅一百一十六萬增加至二○三六年嘅二百三十七萬。唓！分明亂噏，嚇鬼啦！

不過點講都好，人口老化係大趨勢，若然一個負責嘅政府，理應投放更多資源喺安老政策上！之不過，喺天才局長眼中，就算七十歲都係「微偏高嘅中年」啫，使唔使咁緊張去「安老」吖？咁大家就較易明白勞福局早前建議撥款二百億元畀政府購置物業，點解冇老人家份。嗱！建議終於以一票之險獲得通過撥款；尋日羅局長就發表網誌話喇，該二百億元將用於三年內從市場購置合適嘅物業，設立約一百三十項有迫切需要嘅社福設施，計劃中冇考慮購置物業作院舍用途。乜建老人院舍冇迫切需要咩？

呢位「智商爆棚」嘅羅局長冇將老人院舍納入購置物業內，佢話由於供應最明顯不足嘅安老院舍及殘疾人士院舍，其面積和設計上嘅要求相對高，難於市面購置，故不在計劃之中。阿哥，呢啲係乜嘢「神經邏輯」吖？二百億元都添置唔到一個半個老人院舍？功夫茶只能怒吼：為官取易平生恥！「面積和設計上要求相對高」就可以放手唔做？你做乜勞福局局長吖？返鄉下耕田啦！

天才局長，依家輪候老人院舍人數逾三萬人，平均要等成四十一個月。嗱！唔少老人家等唔到安老院舍就身故，上年就有逾七千人喺輪候期間逝世！喺咁嘅情況下，作為勞福局局長是否應該更高瞻遠矚，挖盡心思建多啲老人院舍至啱啊？依家大拿拿二百億元撥款，你咁對老人家？「微過中年」七老八十等到死排唔到老人院舍，你估人人可以「居家安老」咁好環境咩？而死後亦一個骨灰龕位難求！

唉！搞福利嘅高官都咁對老人家，長命百歲豈不是自己攞嚟賤，「壽則多辱」正是港人長命嘅真實一面寫照，七老八十仲要周街執紙皮，「六十歲中年」努力搵工想靠自己卻畀人歧視！功夫茶只能感嘆：廢官無能，玩殘「六十歲中年人」！嗰二百億個大洋切記要重新分配，點都要建兩三個安老院舍至似樣，咪咁折墮刻薄老人家吖！