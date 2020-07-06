神州觀察：抵制華貨不可怕　前進政策須扼殺

早前發生在中印邊境的流血衝突事件，據指雙方各有死傷，然而中方至今仍然對此諱莫如深。反觀印度，卻於第一時間直認傷亡慘重，並且大打悲情牌，既博得美國同情，又在國內成功挑起民族仇華情緒，抵制中國貨運動浪接浪，進而得以打破兩軍在邊境衝突上保持了數十年的默契，單方面宣布印軍從此可以自由發揮，不怕將事鬧大，與中方的極力克制形成鮮明反差。

有說法認為，中方之所以遲遲未公開解放軍傷亡情況，是不願再給印方帶來刺激，言下之意，解放軍於本輪衝突中佔盡上風，損失不大，可事實究竟如何，不說出來總會惹人遐想，譬如解放軍會否比印軍損失更慘重？中國一直對事件冷處理，是否更怕刺激到本國民眾情緒？畢竟在他們心目中，印度曾是手下敗將，至今亦非中國對手，就算只能使用冷兵器，也要打贏對方，否則「招之即來、來之能戰、戰之必勝」的口號便是空喊，每年的巨額軍費豈非白花？

無可否認，一個穩定的外部環境對中國的發展及戰略崛起十分重要，尤其是保持區域內的和平，搞好睦鄰友好關係更符合中國韜光養晦、善於藏拙等外交政策目標，不應輕啟戰端。然而具體問題仍需具體對待，像印度這樣的鄰居非但不夠朋友，還很無賴，半個世紀以來總在打中國領土的主意，且一再得寸進尺，屢屢製造事端，又哪來的和平？中國國內亦早有聲音表示需給予對方沉重教訓，從根本上解決邊境問題，只有弱國才會容忍這種行為。

其實單從煽動民族仇視情緒、抵制華貨方面來看，於中國而言，並非甚麼大不了的事，始終印度的GDP只有中國的五分之一，且中國對於印度的貿易出口量非常低，反而中國是印度最重要的貿易夥伴，民眾對於價廉物美的中國貨依賴程度很高，抵制華貨、加徵關稅都是在害自己。印度近日又效法美歐國家抵制中國科企華為等科技產品，亦是姿勢大於實際，總之奢望可以達到「殺敵一千，自損八百」的效果肯定不可能。

印度對付中國的「撒手鐧」，無非還是其在邊境問題上一貫採取的「前進政策」。簡言之，只要沒有遇到解放軍的阻擋，印軍就可一直向前推進；遇上了，就停下來搞對峙；如果中方有所退讓，印方就繼續前壓。打又打不得，抗議更加無效，最終雙方只能一次次重回談判桌，惟對印度來說，此舉最壞的結果就是回復到鬧騰之前狀態，自身並無損失。久而久之，更讓印方形成一種錯覺，認為中方對其「前進政策」難有多大脾氣，原因就是解放軍已無復當年之勇，不敢再與自己一決高下，以後大可更放肆地犯境挑釁中國。