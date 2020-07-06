世界視線：中美新冷戰開打　盟友多寡是關鍵

中美關係持續緊張，兩國陷入新「冷戰」之說，一時間甚囂塵上。民主黨總統參選人拜登及已故參議員麥凱恩的前幕僚日前投稿《華盛頓郵報》，認為美、中兩國當前關係，並不能簡單地以當年美、蘇冷戰關係類比。

兩人在文章中指出，當年美蘇冷戰，以美國為首的北約集團對壘以蘇聯為首的華沙集團，基本上全球各國都要被迫選邊站，「不結盟」的國家少之又少，而且兩大陣營不僅在軍事上壁壘分明，在經濟上基本上也是互不往來；對比今時今日，中美對抗不斷升級，正是特朗普政府對華發動貿易戰所揭櫫，而美國的主要盟友歐盟，中國更是最主要的貿易夥伴之一。亦有不少人指出，如今的中國已是全球第二大經濟強國，而前蘇聯在解體前，經濟已然凋敝，兩者不能同日而語，而中國在軍事上對美國的威脅，亦遠不如當年的蘇聯。

然而，不管是經濟上還是軍事上的威脅，全球霸主的位子只有一個，不管大家將中美鬥爭如何定名，是「新冷戰」也好，是「修昔底德陷阱」也罷，兩雄爭奪全球霸主寶座，是改變不了的事實，因此「盟友」之多寡至關重要。在這方面中國未能跟當年蘇聯比肩，反觀美國以意識形態為號召，在西方社會大搞遏華同盟，仍然有一定市場。

別看今天的歐盟跟美國經常顯得步調不一，但其實很大程度上是因為特朗普的領導作風。一場貿易戰，特氏既劍指中國，又不時向歐洲盟友出招。德國總理默克爾便多次聲稱歐盟要走自己的路，問題是特朗普連任幾乎肯定無望，如今美國的盟友普遍期待拜登上台後，美國「重拾對世界的領導責任」，可見她們還是認準美國這位老大哥，現在只是「人謀不臧」而已。

中國這邊又如何？北京近年致力推動「一帶一路」倡議，但是否做到「把朋友搞得多多的」？在關鍵時刻，哪一個盟友會出來相挺？以東盟國家為例，沒錯雙方經貿打得火熱，但當中不少國家跟中國有領土糾紛，這就讓山姆大叔有機會上下其手。相對之下，美歐之間的所謂「分歧」，根本不算事兒。