美國暴動不會演變成內戰，理由不是美國的民主體制深厚，或是美國人民愛好和平民主，而是美國政府會以暴力鎮壓，個別城市的自治區已被政府以武力佔領。示威暴動的群眾都缺乏組織，不像香港反修例動亂那般有着充足的物資裝備供應和協調的文宣與組織攻勢。

沒有外力的支援，美國的抗議運動還是烏合之眾，單憑感情理想起義，被半軍事化的美國警察和全軍事化的國民警衞軍鎮壓，便是必然的結果。但即使如此，動亂與抗議可以延續這麼久和蔓延這麼廣，也足以反映美國的民心傾向。

自特朗普當選總統以來，美國政治與社會撕裂的發展日益嚴重。特朗普應對新冠肺炎疫情的錯誤，更觸發社會的強烈不滿，黑人被白人警察虐殺事件便是引發大危機的導火線。抗議行動從現狀追究到美國立國以來的種族主義、殖民主義，顯示出美國的政治與社會矛盾已經轉化，不是單純事件化的暴動，而是進至深究美國政權與社會的本質問題，質疑政權的合法性，這已是進展至政治革命的階段。

民主黨內部桑德斯這幾年的崛起，雖然未取得民主黨的控制權，卻已成為黨內最大的新興力量，政綱更清楚地標誌民主社會主義，與特朗普代表的極右勢力騎劫共和黨的方式如出一轍，也凸顯出美國民主政治的兩極化趨向。

十一月的大選如果拜登獲勝，或許還可以保持民主黨中間偏右力量的主流，但民主社會主義相信亦會趁國會選舉而大有斬獲，大肆擴張。而若特朗普連任成功，美國政權更轉極右，民主黨的左派必然起而革命，奪取黨權。在今後的四年裏，形成特朗普的極右與民主黨左派的決戰，雙方都會走向極端，民主黨執政的州市政府也會參與，演變成美國政治的大混戰。

如果新冠肺炎疫情繼續惡化，政治鬥爭與社會鬥爭糾纏一起，反種族主義的抗議會更朝廣度與深度演變，美國在特朗普第二任期裏會是大亂，而政經大亂也必然推動經濟危機。美國難再有一場南北戰爭，分裂紛亂程度可能會過之。

美國之亂，已不是失業貧窮或新舊移民的問題，而是意識形態的爭執。美國還是走寡頭壟斷的金融資本主義，以新舊的種族主義、殖民主義、帝國主義作為政治與軍事的支柱和工具。美國內部意識形態的爭議會變成鬥爭，問題是會否由選舉競爭轉化為武裝起義，便是革命了。依美國政府強大的國家機器和武裝，這不易轉化，可同樣地抗議與鬥爭也不易鎮壓，美國之亂將會持久。