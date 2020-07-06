今時今日，以中國的綜合國力和實力，老美對華出手制裁，可說所有方面都沒甚麼便宜可佔；相反，許多方面老美還會自招損害，愚蠢之至。當局者迷，老美的愚蠢從來和它的驕橫自大有關，和多年來老美「天下第一」、稱王稱霸，想打誰就打誰，想壓誰就壓誰，而且屢屢得逞有關。過去，老美打壓中國、制裁中國，雖然征服不了中國，但因為雙方實力懸殊，中國的反制反擊難傷到老美，故老美可以無所顧忌的打壓、制裁中國，不必付出甚麼代價。這使老美更加有恃無恐，玩制裁、玩打壓，只要興之所至就行。

然而，今時不同往日，面對中國的強大，面對中美之間許多領域「你中有我，我中有你」的利益關係，老美再制裁中國，就是在自戕，再打壓中國就是自尋倒楣。中國相同力度的反制反擊，會讓它吃不了兜着走，便宜難佔也。可是，這個局面，特朗普政府還不大明白，吃的苦頭和碰到的釘子也還不夠多，不過，也已感到滋味不好受了。

只是帝國主義的霸權本性不會讓特朗普之流現在就「知難而退」，他們不甘心也不相信「美國第一」會在中國的抵制和反擊之下就這麼「退出歷史舞台」。他們覺得北京之所以還不屈服，沒趴下，是因為自己的制裁、打壓還不夠厲害，還不夠讓中國感到「不可遏制的恐懼」和「承受不了巨大的壓力」。這樣的誤判和愚蠢的自信，有可能把老美引向瘋狂，對中國施以「戰爭邊緣」威嚇，甚至發動戰爭。這樣的可能性，北京當有最壞的打算和充分的準備。

至關重要的方針是，對老美對華戰爭恐嚇及發動戰爭之前所有的制裁和打壓，都必須針鋒相對的反制反擊，挫痛老美，讓它知道今日之中國有足夠強大的力量和手段，讓老美對中國的任何傷害須付出相應的甚至更大的代價。惟其如此，才能阻嚇老美發動戰爭以制華的妄想。

毫無疑問，北京只有示之以強，示之以勇，示之以不怕流血犧牲，才能止戰，才能在戰爭中再次打敗美帝。