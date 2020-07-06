美國爆發反種族歧視示威後，全國各地出現移除雕像熱潮，連俄亥俄州首府哥倫布市最具標誌性的哥倫布銅像也被消失了。當地政府聲稱希望藉此終止種族歧視，讓社會多些包容及多元性云云。這純屬自欺欺人，移除雕像也許可以清理種族主義標誌，卻改變不了根深柢固的種族歧視，更掩蓋不了歐洲白人屠殺美洲印第安人的可恥歷史。

眾所周知，西方現代化伴隨着野蠻侵略和殘酷殺戮，世界各地許多土著基本被趕盡殺絕。特別是印第安人，自從哥倫布發現美洲大陸，就開始遭到殺戮，曾經多達八千萬的印第安人幾乎完全消失，這段不光彩的歷史豈是移除一尊雕像所能抹去？最諷刺的是，過去西方人權紀錄劣迹斑斑，如今卻一直站在道德高地，對別國指指點點。日前英國等二十七個西方國家在聯合國人權理事會上扮正義，批評中國違反一國兩制，打壓人權和自由。這不僅是赤裸裸的雙重標準，更是典型的賊喊捉賊。請問這些西方國家哪個沒有國安條例？他們有何資格批評別人？

公道自在人心，另有八十幾個國家在聯合國人權理事會上表態支持中國，可見西方國家再也無法隻手遮天。長期以來，西方總是利用他們掌控的國際話語權，刻意抹黑和妖魔化中國，說甚麼就是甚麼。然而時移世易，隨着中國等新興國家不斷崛起，世界進入多元格局，西方予取予攜的時代已一去不復返。美國傳媒也不得不哀嘆，四分五裂的西方對中國無能為力。

事實上，西方最大的問題不是四分五裂，而是日益衰落，過去靠侵略和掠奪殖民地資源壯大自己，如今無以為繼，只能吃老本過日子。尤其是經過新冠肺炎疫情的衝擊，西方外強中乾的本質暴露無遺，美國霸權固然搖搖欲墜，英國這個曾經的霸主也早就淪為三流國家，而加拿大和澳洲更是不值一提，充其量只是美國的應聲蟲而已。