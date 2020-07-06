香港爆出示威暴潮，背後有多種原因，相信大部分市民都會認同，是這個無能政府倒行逆施，累積太多怨氣，才會在當前缺口爆發。

特區政府大的有大的失當，小的有小的蛇王。大如運輸署，多年來不見得對香港的交通環境作出多少改善，市民還是要捱塞車，而且還要搭貴車，特別是政府當年的人口政策，把大量人口包括新移民遷徙到新開發地區及衞星城市，住在屯門、天水圍、元朗的人，要長途跋涉返港九市區上學上班，除了來回三數小時車程折騰，單單車費每個月便是一個可觀數字。在這些地區，港鐵服務幾乎成為壟斷，但服務水準近年急速下降，市民敢怒敢言，但有誰會聽呢？難得有巴士公司肯提出，將經過這些地區的巴士分段收費，為市民提供多一個較便宜的選擇，運輸署卻出爾反爾，在重要關頭縮沙，只批准一半路線，似有保護港鐵利益之嫌。事情揭發了，各方的指摘批評不斷，「唔鬧唔知死」，運輸署才跪低，批准大部分路線分段收費。

衣食住行，市民在出行方面已被運輸署氣得七孔生煙，但以食字行頭的食環署，劣迹斑斑，比運輸署不遑多讓，罄竹難書，單單是防治蟲鼠這個直接影響市面衞生的重要工作，成效令人失望。大鼠戊肝，香港個案數量在世界排第一。鼠患日益嚴重，本報記者揭發原來食環署這方面人員經常蛇王，開工一、兩小時，負責監管外判商工作的自己卻是玩忽職守，難怪滅鼠空談，一天只是捉到十多隻老鼠，每隻成本三千多元，養一個人也不用這麼多錢。納稅人的血汗金錢原來是用來養老鼠及「蛇王」。今時今日失業率飆升，這些蛀米大蟲最應該被炒，但政府工一向是鐵飯碗，被投訴分分鐘隔一陣子有得升職，根本不能以常理來形容官場運作。面對這樣絕望的政府，不用等外國招手，有錢有命的都想移民吧。