中國頒布《港區國安法》，美國暴跳如雷，先由國務卿蓬佩奧站出來到處罵街，宣布暫停香港的優惠待遇，針對香港禁運敏感物品。手下的小兄弟如英國、澳洲和加拿大紛紛響應，其中反應最積極的竟然是加拿大，連忙站出來表示，從即時起，禁止向香港輸出敏感軍事用品，亦會中止加港引渡條約。

加拿大的反應雖然激烈，緊跟美國，但相信威脅性不大，實在想像不到他們有甚麼敏感軍事物品輸港，就算有，大概並非不可代替。至於引渡條約，每年執行一、兩次，沒甚大不了。香港的罪犯很少走去加拿大，加國的罪犯大概也不會看得上香港。

美國反應激烈是意料中事，美國的駐港總領事館規模龐大，人員眾多，據聞是全世界三大領事館之一，所為何事，大家心中有數。這個總領事館曾經是美國在東南亞的政治和商業指揮中心，上世紀五十至七十年代，曾經專責收集中國大陸情報，和針對華人社區作政治宣傳和統戰，情報人員雲集，利用派發美元來收買情報和配置人員。既然回歸前一直如此，沒道理香港回歸後他們立即偃旗息鼓，純粹專職為赴美簽證和簽發商貿進出口文件服務。這個號稱員工三百多，保安局前局長李少光卻指人數過千的領事館機構，既然有特殊背景和任務，人員眾多，還有一大堆改頭換面成間接資助的NGO到處奔走布局，對港區國安法反應如此激烈，也就可想而知。

美國參議院外交事務委員會還特別為港區國安法舉行聽證會，聽取港人意見，先後在聽證會視像發言的，都是被指接受美國資金的反對派人物如羅冠聰、李卓人、梁繼平等，電視新聞播出的片段可見，他們齊聲指港區國安法罪大惡極，呼籲美國立例制裁香港。至於有人在香港收集百多萬個簽名，表達支持港區國安法的意見，遞交到香港的美國領事館，則予以拒收。反對港區國安法的人，雖然天隔一方，也可以安排視像出席聽證會發言；支持港區國安法的，雖然收集過百萬人簽名，卻被美國領事館拒收。聽證會的目的，明顯並不在聆聽港人意見，維護港人的權益，而是借支持港人的名義，通過法例打壓港人。經過美國參議院外交事務委員會聽證會這場戲，大家倒是認識清楚，那些美國議員關心的，並不是港人的意見看法，而是要通過法例打擊中國。所謂香港人的利益，只是虛晃一招，大家千萬別讓其模糊。

只肯聽取一邊意見的聽證會結果，是美國參眾兩院一致通過懲罰港人的《香港自治法案》。這場大戲耍完，受他們擺布的幾隻棋子的利用價值也將壽終正寢。