新冠肺炎全球單日確診逾廿一萬宗，美國繼續以每日新增四萬多至五萬多宗的速度成為疫情重災區，過敏與感染疾病中心主管福奇坦言，美國在應對新冠肺炎疫情上方向有誤，令疫情持續失控，若公眾再不遵守公共衞生指引，未來每日確診人數增至十萬不是夢。

很可惜，專家有專家苦口婆心勸告，總統有總統當作耳邊風，更令人嘆為觀止的是美國民眾的反應，日前當地一場聽證會，美國人對戴口罩抗拒的程度已到了令人失笑的地步。一名女士說：「我不戴口罩和不穿內褲的原因一樣，因為都要呼吸。」另一人則說：「要我們戴口罩的人，他們想要我們拋棄神創造的完美呼吸系統。」又有人惡形惡相質問：「你們限制我們呼吸的權力從何而來？」更有人指着出席聽證會的專家說：「每個服從魔鬼規矩的人都會被逮捕，而醫生你則會因為反人類罪被捕！」

誠然，洋人有宗教信仰，但連抗疫都要信仰先行，認為戴口罩是拋棄神，實在令人啼笑皆非。全球目前最少五十二萬人感染新冠肺炎死亡，而美國佔了逾十三萬人，這些息勞歸主神的兒女，誰不擁有神創造的完美呼吸系統？就是因為他們不肯戴口罩，傷害了這個完美的呼吸系統，才會導致死傷枕藉。從部分美國人的野蠻愚昧可見，世界第一大國云乎哉！

香港一些洋奴漢奸言必稱美國標準為世界唯一標準，在戴口罩防疫的節骨眼上，偏偏沒有人跳出來要求港府跟從美國，都可謂天下奇聞。看那名以傳染病權威自居的港大學者，以湖北返港人士抗體陽性率為百分之三點八，估計湖北省有二百二十萬人曾感染新冠肺炎，真正斷估冇痛苦，卻從不見他以英美回港人士的確診率推算整個英美的感染人數。

只知針對抗疫成功的中國，對英美抗疫失敗卻隻字不提，片面的研究結果到底有甚麼意義？目的何在？